Dura confesión de Jorman Campuzano sorprendió a los hinchas de Boca Juniors

Una de las principales figuras de Atlético Nacional en esta Liga BetPlay 2025-II ha sido el volante Jorman Campuzano, quien le ha dado vida al equipo al momento de salir disputando la pelota desde atrás y en recuperación del balón en jugadas claves del rivales en el último tercio del área.

Pero uno de sus mejores partidos en esta segunda etapa en Atlético Nacional fue este domingo, 9 de marzo, frente al América de Cali. Fue tanto su buen nivel que en zona mixta algunos periodista lo nombraron la figura del partido y en medio de la emoción decidió dar unas declaraciones que sorprendieron a todos los hinchas.

"Siempre lo he dicho que respeto a Boca. Jugué 150 partidos y no sé por qué las personas dicen que difícil. Son decisiones y sí viví momentos difíciles, pero no fue en lo futbolístico. Fue cuando perdí un hijo mío, cosa que ustedes no saben. Entonces quizá no quería jugar más al fútbol. Entonces no culpemos a Boca, no culpemos al fútbol argentino ni a mí. Uno como jugador tiene problemas familiares que quieren hacerte dejar las cosas", confesó en Blog Verdolaga, palabras que llegaron hasta los hinchas del cuadro 'xeneize' en Argentina que terminaron disculpándose los insultos que le hicieron en su etapa allá.

Hinchas de Boca Juniors se disculparon con él

La confesión del mediocampista le dio la vuelta al continente por el momento tan complejo que tuvo que vivir sin decir nada y los primeros en reaccionar no fueron los hinchas de Atlético Nacional, sino los de Boca Juniors que se pronunciaron y pidieron disculpas por los insultos al decir que no sabían de la situación que vivió el colombiano en Argentina y de haberlo dicho, tal vez el trato habría sido diferente.

"Me siento el peor ser humano del mundo"; "Campu debiste decirlo"; "Merece otra oportunidad si la rompe en Colombia"; "Espero pueda volver a Boca, se necesita", fueron algunos comentarios.

¿Por qué Atlético Nacional?

Dijo que no dudó en regresar a Nacional pese a tener ofertas en el extranjero, pero sentía que el club le cambió la vida y era el momento de volver a ser feliz. Volvió a Colombia y se ha sentido en casa nuevamente, espera seguir y quiere que las cosas se den para que pueda continuar en el verdolaga.

"Nacional es lo más grande. Estoy feliz acá y el que diga lo contrario es terco en el fútbol, por así decirlo. Internacionalmente pueden decir muchas cosas, pero Nacional es el que mejor ha representado a Colombia", añadió.

