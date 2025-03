Nacional y América encienden la fecha 8 de la Liga: Cardona vs. JuanFer, duelo de figuras

Atlético Nacional y el América de Cali protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-1, este domingo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. El duelo, programado para las 07:45 de la noche (hora local), definirá al escolta del líder Independiente Medellín, con Nacional acumulando 13 puntos y América 14.

América de Cali, invicto en la temporada

El conjunto ‘escarlata’ llega con confianza tras su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, en una serie que se definió en la tanda de penales. Además, el equipo dirigido por Jorge ‘Polilla’ Da Silva sigue invicto en el torneo local.

Por su parte, el club ‘verdolaga’ sufrió su primera derrota en la jornada anterior al caer ante Alianza Valledupar, aunque viene de una victoria contundente 1-5 en su último partido.

Atlético Nacional repetiría alineación

El estratega argentino Javier Gandolfi apostaría por la misma nómina que logró el triunfo en la jornada anterior, aunque mantiene una duda en el frente de ataque.

Durante la semana, el equipo se entrenó con normalidad en Guarne, destacando el regreso de Jorman Campuzano, quien se ausentó en Bogotá por precaución. Sin embargo, el defensor Andrés Salazar y el atacante Andrés Sarmiento continúan con trabajos diferenciados por recuperación.

Dos cambios en América de Cali; las novedades del escarlata

El técnico Jorge Da Silva realizará modificaciones en su alineación para visitar a Nacional. La principal incógnita es la presencia del lateral Mateo Castillo, quien ya cumplió su sanción, pero sigue en recuperación tras una lesión sufrida ante Junior de Barranquilla. El equipo rojo de Cali busca sorprender con su once titular y mantener su buen momento en el campeonato.

Javier Gandolfi calienta el clásico

El entrenador argentino asumió el mando de Nacional en 2025 y ya logró el título de la Superliga BetPlay tras vencer a Atlético Bucaramanga. En la previa del clásico, Gandolfi dejó declaraciones que generaron expectativa.

“Buscamos un equipo que sea contundente. Estoy confiado en que vamos a tener un gran partido, veo muy bien a los chicos, el equipo está en un gran momento (...). Vamos a enfrentar a un gran rival, pero pieza por pieza estamos arriba y seguramente lo vamos a demostrar en el resultado”, afirmó el entrenador.

Cardona vs. JuanFer, el duelo de figuras

El clásico entre Nacional y América también marcará un nuevo enfrentamiento entre Edwin Cardona y Juan Fernando Quintero, quienes se han visto las caras en tres ocasiones anteriores. Su primer cruce ocurrió en un Envigado vs. Nacional en 2011, mientras que el más recordado fue en el Boca vs. River de 2018, en La Bombonera.

Ambos jugadores serán clave en el desarrollo del partido, aportando experiencia y creatividad en el mediocampo de sus equipos.

Posibles alineaciones

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Juan Zapata, Sebastián Guzmán; Marino Hinestroza, Edwin Cardona, Dairon Asprilla y Alfredo Morelos.

Técnico: Javier Gandolfi.

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Jean Pestaña, Brayan Medina, Marcos Mina; Rafael Carrascal, José Cavadía, Cristian Barrios, Juan Fernando Quintero, Duván Vergara y Luis Ramos.

Técnico: Jorge ‘Polilla’ Da Silva.