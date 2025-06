Duván Vergara se despide de América de Cali: este sería su próximo equipo

Lo que era un rumor a voces, el propio atacante del América de Caliconfirmó su salida del club tras el empate vs. Independiente Medellín este jueves, 19 de junio. Duván Vergara dará el salto al fútbol internacional, pero en medio del llanto se despidió de una institución que "se me le metió en el corazón".

“Triste porque el objetivo desde que llegué era ser campeón. Lo tuve cerca, pero no se dio. América se me metió en el corazón. Llevo dos días triste porque sabía que este sería mi último partido", dijo en medio de lágrimas tras este último partido con la camiseta escarlata, que no pudo ser más y quedó fuera estos cuadrangulares.

Duván Vergara en América de Cali. Foto: Instagram @americadecali.

El extremo fue pieza clave del conjunto vallecaucano en las últimas competencia que disputó, tanto a nivel local como internacional y, ahora, se prepara para dar el salto y llegar a la Liga de Argentina con los colores del Racing Club de Avellaneda, actual campeón de la Copa Sudamericana.

"Lo de Racing está en un 90 %. Hasta que no firme no está hecho, pero hoy fue mi último partidos en América de Cali. Estoy muy feliz", expresó.

"LO DE RACING YA ESTÁ EN UN 90%. Hasta que no firme obviamente no está hecho, pero hoy fue mi último partido en América de Cali... Estoy muy feliz".



🎙️‼️ DUVÁN VERGARA, tras el empate de América de Cali ante Independiente Medellín.



pic.twitter.com/V5pmSG8EWr — Data Racing 👑 (@DataRacingOK) June 20, 2025

La historia de Duván Vergara y América de Cali quedará para la historia, de un club que vistió por primera vez en 2019 y en el cual ha disputado 124 partidos con una protagonismo de 39 goles y 10 asistencias en la capital del Valle.

El reto de Vergara en Argentina será ayudar al cuadro de Gustavo Costas a pelear la Copa Libertadores de América, además de buscar el título local que hace poco consiguió Platense.

Pero esta no será la única salida del América de Cali, sino que este también fue el último partido del 'Polilla' Da Silva al mando del plantel, quien confirmó su adiós horas antes en medios locales.