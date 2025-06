Juan Fernando Quintero, cerca de dejar el América de Cali por poderosa mujer

Tras la eliminación del América de Cali en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-I, el volante Juan Fernando Quintero no fue claro sobre su continuidad y generó rumores en la afición si este fue su único semestre vistiendo la camiseta escarlata en el fútbol profesional colombiano.

“Queremos terminar bien. El jueves bien ya miraremos y analizaremos qué pasa. En mi caso personal, yo sí lo voy a analizar. Me siento orgulloso de haber clasificado a un evento internacional con este equipo”, fueron sus palabras.

Pero de acuerdo con Juan Carlos Cortés, periodista de Blog Deportivo, la continuidad del antioqueño se podría dar debido a que “le dio su palabra” a un dirigente que llegaría pronto a la institución. Pues, según reveló Javier Hernández Quintero, director del programa y Gol Caracol, Quintero no se siente cómodo con la presidenta Marcela Gómez y ese sería el principal motivo de su salida.

Juan Fernando Quintero en América de Cali // Foto: América de Cali

“Dijeron que no saben dónde puede terminar, que tienen contrato hasta diciembre, pero él puede tomar otra decisión. Él no está cómodo, nada cómodo. Es cierto, hay un grupo inversor, que trajo a Juan Fernando Quintero y es el mismo grupo que quiere hacerse la mayoría accionaria de América de Cali. La negociación con Tulio no hay problema, pero que con la hija es un complique (…) Lo que pase determinará si se queda o se va. También hay una gerente que intoxica el ambiente, que no se la soportan”, contó el director de Blog Deportivo.

Por ahora, el futuro de Quintero sigue siendo incierto y suenan rumores de que su destino podría ser nuevamente el fútbol argentino. Se espera que en los próximos días se confirme el tema del volante del América de Cali, pensando en los ‘playoff’ de la Copa Sudamericana que consiguió el equipo en este 2025.