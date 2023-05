Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: "Roldán actúa en contravía de las normas legales”

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, habló en Blog Deportivo sobre la actuación del árbitro Wilmar Roldán en el clásico ante Millonarios, correspondiente por la fecha 18 de la Liga BetPlay, y que terminó el victoria para el embajador por la mínima diferencia.

Para el dirigente, el árbitro Roldán “actúa en contravía de lo que disponen las normas legales”, pues no es la primera vez que hay polémicas por sus decisiones, como la vez que expulsó al técnico Alfredo Arias por intentar detener un balón. Asimismo, reconoció que a Santa Fe no le entró el balón en las opciones que tuvieron en el arco defendido por Álvaro Montero y que “también se salvaron”.

“Tocar el tema es echarme encima un montón de árbitros que luego me cobrarán cualquier reclamo que yo haga (…) Ya me cansé de ir a la comisión de árbitros, con el señor Machado, y que me digan: ‘Sí, tiene razón’ (…) Partido tras partido sucede lo mismo, entonces prefiero quedarme callado”, dijo en Blu Radio.

Además, recalcó que si habla del arbitraje en la liga se perjudicará a Santa Fe y se excusarán en la frase “no vi, no vi”.

“Todos tienen la razón menos uno. Entonces es mejor silenciarse", enfatizó en presidente de Santa Fe, que, por el momento, quedó en la novena posición de la liga con 23 unidades.

¿Sigue Harold Rivera en Santa Fe?

Eduardo Méndez manifestó que, faltando tres partidos para que termine la liga colombiana, no tiene sentido cambiar el técnico, como se ha especulado.

“Hay una campaña de desprestigio contra él (…) El que toma la decisión de su salida soy yo”, dijo.

Así las cosas, manifestó que se debe hacer un análisis profundo al final de la campaña y a partir de ese balance se tomarán las decisiones correspondientes.

El futuro del '10' José Enamorado

“Va hasta diciembre con unas opciones de compra (al Real Cartagena) que haremos efectivas en el momento que podamos (…) Fácilmente lo podemos comprar en cualquier momento”, concluyó.

