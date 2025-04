Eduardo Pimentel confirma que apartó a tres jugadores del Boyacá Chicó, ¿por qué?

En los últimos días, el fútbol colombiano se ha visto envuelto en una tormenta mediática tras las contundentes declaraciones de Eduardo Pimentel, máximo accionista de Boyacá Chicó, sobre el arbitraje. Pero ahora, hay otro capítulo porque el directivo confirmó que separó a tres jugadores del equipo de los entrenamientos, recalcando que no fueron expulsados o desvinculados de la institución.

Durante una entrevista con Jugada maestra de Caracol Sports en Ditu, Pimentel manifestó que tomó esta decisión después de realizar un análisis y revisar algunas jugadas donde estos tres futbolistas cometieron cuestionables errores, dejando entrever posibles amaños para apuestas.

"Yo fui a la institución e hice unos videos personalizados con los jugadores donde mostré que había algunas jugadas que no eran las más acorde ni las más correctas dentro de un campo de fútbol (...) Tomé la decisión de retirarlos del entrenamiento profesional, independientemente de si fue un error o no", dijo Pimentel, quien se reservó el nombre de estos atletas que serían parte del habitual equipo titular.

Sumado a esto, al día siguiente de su decisión y de comentarla a toda la plantilla, amenazaron a un futbolista por ser el "sapo" al comunicar los tres nombres de los jugadores que realizaron esos cuestionables errores.

"¿Qué quiere decir eso? Que dimos en el palo, que era correcta la situación. Si a ellos les dolió, a esos grupos que están haciendo las llamadas, tenemos el número. Hoy lo ponemos públicamente para que la Fiscalía investigue", añadió el dirigente del equipo boyacense.

Jugadores de Boyacá Chicó disputando la liga colombiana Foto: Dimayor

De esta manera, Pimentel pide a la Fiscalía que haga las respectivas investigaciones para que el deporte no se vea afectado y no se sigan "enredando partidos", pues recordó el caso de Nelino Tapia donde no se investigó nada pese a que se dio a conocer en los diferentes medio de comunicación.

"La denuncia de ahora esperamos poder tener alfo, está cogido el número y la persona que recibió la amenaza, donde le aseguraban que él había denunciado a las tres personas", concluyó el dirigente.