El Pereira está dolido, sabíamos las posibilidades de clasificarnos anticipadamente: Carlos Ramírez

El jugador Carlos Ramírez habló en Blog Deportivo sobre la derrota del Deportivo Pereira ante Monagas por la quinta fecha de la Copa Libertadores , lo cual complicó la clasificación del equipo colombiano a los octavos de final de la competencia, pues una victoria ya lo sembrara en la siguiente fase con una jornada de antelación, pero no fue así.

“El grupo está muy dolido, muy tocado, porque sabíamos de las posibilidades de clasificarnos de manera anticipada, pero también somos consientes que estamos compitiendo en el torneo de mayor exigencia de nuestro continente”, dijo.

Ramírez recordó que Corinthians, que en el papel era uno de los favoritos para clasificar a octavos, también fue eliminado en la Libertadores a falta de una fecha, por lo que este hecho demuestra lo complejo que es el torneo y no hay nada escrito en la copa.

“No es llamarlo conformismo, pero es darnos cuenta que es un torneo de alta competencia (…) El resultado no parte de esa falta de ritmo sino de lo que dejamos de hacer. Creo que el equipo en la primera parte no tuvo esa fluidez, no fuimos nosotros y creo que a partir de ahí nos tomaron ventaja”, dijo.

Además, fue autocrítico al mencionar que en el segundo tiempo se intentó buscar el descuento, pero “no llegó el gol”. Manifestó que el equipo tiene en sus manos la clasificación y buscarán en la última fecha contra Colo Colo en territorio chileno.

Reconocimiento a Carlos Ramírez

El defensa Carlos Ramírez tiene un porcentaje de 77 % de pases progresivos correctos, de acuerdo con el portal Matic, lidera la estadística a nivel nacional.

“Muy feliz y orgulloso por el trabajo. No es fácil en nuestra liga con la calidad de jugadores que hay. A nosotros los jugadores nos exigen al máximo, para eso nos pagan”, dijo

