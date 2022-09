"El profe está aprovechando que me conozco con Segura": Juan José Mina, lateral del Deportivo Cali

Juan José Mina, lateral del deportivo Cali y hermano de Yerry Mina, explicó en diálogo con Blog Deportivo que el técnico del conjunto 'azucarero', Mayer Candelo, está aprovechando su conocimiento con Segura para ponerlo al servicio del equipo.

"Con Segura me conozco desde la cantera, venimos jugando juntos, eso es algo que el profe está aprovechando y eso es de mucha importancia para el equipo. Nosotros ponemos lo mejor de nosotros para el equipo", indicó.

Mina, quien ha sido uno de los jugadores a los que el técnico Mayer Candelo les ha dado más minutos, explicó que, pese a la difícil situación que atraviesa el Cali en la tabla de posiciones, todo el equipo está "con el mismo objetivo (y) pensando en cosas positivas".

"Muy contentos por la victoria. Salimos a imponer nuestro juego, teníamos que ganar y bueno, gracias a Dios pudimos sacar los tres puntos", analizó Juan José, quien reveló, además, que su hermano, Yerry Mina, "siempre está pendiente" de sus juegos para darle consejos.

"Me felicita, pero también me llama la atención sobre las cosas que debo mejorar para ser mejor jugador cada día, me da recomendaciones de cómo salir más al ataque y el cabeceo que también tengo que mejorar y él dice que es un tema de posición y practicarlo", contó.

