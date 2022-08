"El único que se adora es a Dios, nadie más": Graterol no le gusta que lo llamen ídolo

El arquero Joel Graterol habló en Blog Deportivo sobre su presente en el América de Cali, su relación con el técnico Alexandre Guimarães y su opinión sobre el calificativo "ídolo", como algunos hinchas de la 'Mechita' lo identifican.

"Un ídolo es algo que tú haces referencia, adoras. El único que merece adorar es Dios, no más nadie. No me gusta la palabra, por lo que significa y conlleva. Yo entiendo cuál es el significado en el fútbol y por eso me gusta más que me llamen referente, que es una buna imagen como líder y en la cancha", comentó.

Publicidad

De hecho, contó que su referente cuando pequeño era el portero brasileño Júlio César Soares, cuando estuvo en el Inter, y en la actualidad sigue las actuaciones de Marc-André ter Stegen, del Barcelona, por sus brillantes atajadas.

Relación de Graterol con Alexandre Guimarães

El portero venezolano destacó la calidad de persona que es el entrenador y su modelo de entrenar para tener armonía dentro del terreno de juego y de esa manera se llegan a los resultados esperados.

"Es la cabeza que toma decisiones y cuando son acertadas las cosas fluyen. Cuando nosotros hacemos las cosas bien, nos mentalizamos, las cosas también se dan en resultados positivos", dijo.

Publicidad

Señaló que Guimarães también tiene el "poder" de convencer a sus dirigidos con su idea de juego y durante el proceso se observa el trabajo, con 10 puntos en la casilla 9 tras seis partidos jugados.

"El profe tiene su idea y trabaja todo el día con base en eso, y cuando ya el equipo esté solido en eso, se vuelve imparable", agregó.

Publicidad

El próximo partido del América será en condición de visitante contra el Once Caldas por la fecha 9 de la Liga BetPlay. Las emociones arrancarán a las 7:30 de la noche el 26 de agosto.

Percepción sobre Pékerman

El argentino José Pékerman ahora encabeza el proceso de la selección venezolana de cara al Mundial del 2026. Graterol estuvo en la última convocatoria, habló con el estratega y expresó que "es un intelectual del fútbol que toca aprovecharlo".