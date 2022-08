Por posible llegada al América de Cali, jugador del Deportes Tolima desmiente a Tulio Gómez

En todo un escándalo resultaron las más recientes declaraciones del máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, quien otra vez es el centro de la polémica en las redes sociales. Las palabras del dirigente recalaron en la prensa y la afición del Deportes Tolima.

Y todo porque el dueño del elenco 'Escarlata’ habló de los posibles refuerzos de su equipo para la temporada del 2023.

En diálogo con el periodista Carlos 'El Petiso' Arango, Gómez habló sin pena alguna y anunció que tanto el delantero Michael Rangel como el volante chileno Rodrigo Ureña, estarían muy interesados en regresar al equipo vallecaucano.

Por supuesto, la noticia no cayó muy bien en la afición del equipo 'Pijao', que salió a reclamarle en las redes sociales al directivo por su proceder.

"Me preguntan aquí por Ureña y Rangel, que si vuelven al América", le preguntó Arango, en el cierre de la entrevista de más de 30 minutos.

A lo que el accionista le respondió: "Ambos quieren volver. Me encontré con ellos hace unos meses en (el aeropuerto) El Dorado. Y me dijeron: 'Don Tulio, queremos volver porque no es lo mismo jugar con 2.000 o 3.000 personas en el estadio, que con 30.000 y 40.000 almas vibrando".

Según el portal El Rincón del Vinotinto, ambos futbolista tendrían vínculo con los de Ibagué hasta el 31 de diciembre. Por lo que estarían en libertad de ir negociando lo que sería su futuro contractual.

Ureña no se aguantó y salió a desmentirlo

En su cuenta de Instagram, Ureña desmintió a Gómez y negó que haya hablado con el dirigente para volver a la institución vallecaucana, que atraviesa por un esperanzador momento tras la victoria (2-1) frente a Junior.

"Sus últimas declaraciones fueron desafortunadas, ya que nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones, aún más cuando fue el club (América) el que no tuvo ningún problema que me fuera al no ser considerado en el proyecto deportivo institucional", expresó el volante.

¡DE ESCÁNDALO! 😱



Según el dueño del @AmericadeCali, Tulio Gómez, el volante Rodrigo Ureña y el delantero Michael Rangel le han dicho que quieren volver al rojo y dejar DEPORTES TOLIMA. "No es lo mismo jugar con 2.000 personas que con 30.000".



📹 @ElPetisoArango pic.twitter.com/fr29H5vOsF — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) August 23, 2022

"Hoy mi presente es el equipo que represento, mi cabeza está puesta acá y mi compromiso es total con el Deportes Tolima y su cuerpo técnico. ya que fueron quienes confiaron en mí", agregó el mediocampistra austral.

A diferencia de Ureña, el que sí no se pronunció fue Rangel, quien guarda un sepulcral silencio en sus redes sociales. Lo que causó enojo en la afición del conjunto tolimense, que está en la parte baja de la clasificación, con solo siete puntos ubicado en el puesto 17.

