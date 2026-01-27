Equipo colombiano llevó su camiseta al espacio; el primero en Sudamérica

Un equipo colombiano hizo historia con un curioso hecho. Este club decidió mandar su nueva camiseta al espacio, convirtiéndose en el primero en hacerlo en Sudamérica, es decir, superando a Boca Juniors, River Plate, Flamengo, entre otros. Se trata del renovado Internacional de Bogotá.

A través de un llamativo video, el conjunto bogotano, antes conocido como La Equidad, realizó este envío inusual en alianza con TaDa, superando las adversidades del clima.

"No, no es IA (inteligencia artificial). Es la camiseta de tu equipo llegando hasta la estratósfera", escribió Inter en sus redes sociales.

Camiseta del Inter de Bogotá en el espacio Foto: Internacional de Bogotá

El equipo bogotano decidió enviar su camiseta oficial desde el estadio Metropolitano de Techo, donde funge como local, hasta la estratósfera. Durante el ascenso, la camiseta alcanzó los 35.000 metros de altitud y afrontó temperaturas inferiores a los 60 grados bajo cero.

"El primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio", añadió el Inter.

No, no es IA. Es la camiseta de tu equipo llegando hasta la estratósfera.



El primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio. @TaDa_Colombia #EstaHistoriaEsDeTodos🤍🖤💛 pic.twitter.com/CSjRIrjl2g — Internacional de Bogotá (@InterBogOficial) January 27, 2026

Publicidad

La razón detrás de este curioso envío

Mas allá de ser virales en redes sociales y captar la atención de los seguidores del fútbol, la finalidad de esta acción para Mauricio Ucrós, director comercial del Internacional de Bogotá, es demostrar que el club piensa en grande y quiere llegar muy alto.

“Llevar nuestra camiseta al espacio es una forma de expresar quiénes queremos ser: un club que piensa en grande, que se atreve y que cree que desde Bogotá se pueden contar historias con alcance global. Fue una decisión para elegir caminos distintos, incluso cuando parecen imposibles, y una manera simbólica de demostrar que esta ciudad y este club pueden llegar tan alto como se lo propongan”, agregó Ucrós.

En lo deportivo, en el inicio de la Liga BetPlay, el Internacional de Bogotá perdió 0-3 contra el América en la fecha de apertura y en su segunda presentación le ganó al Cúcuta Deportivo 2 a 1. Ahora, por la tercera jornada, el jueves jugará como visitante frente a Jaguares. Por ahora, en la tabla de posiciones, el equipo se ubica en el puesto doce con tres unidades.