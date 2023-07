“Es completamente absurdo”: Lucas González desmiente cláusula en su contrato con América

El nuevo entrenador del América de Cali, Lucas González , habló en Blog Deportivo sobre su llegada al conjunto escarlata y aclaró varios rumores que se generaron en las últimas horas. Uno de esos está relacionado con la supuesta cláusula que firmó en caso de que Atlético Nacional realizara una oferta formal por el director técnico.

“El rumor lo escuché ayer e incluso la jefe de prensa me preguntó. Me parece completamente absurdo. No sé de dónde surge esa versión. La única conclusión que tengo es que es un comentario con malas intenciones, porque es completamente absurdo pensar que un entrenador, que tiene tan pocos partidos en primera división, va a venir a un club tan grande y con la historia que tiene América de Cali, poniendo una cláusula de salida para un club como Atlético Nacional, cuando hay una rivalidad tan grande. Es completamente falso, ni el club ni yo pensamos en hacer algo así”, aclaró el entrenador de 42 años.

El exdirector técnico de Águilas Doradas manifestó que su objetivo al finalizar este semestre es estar en la final de la Liga BetPlay con el América y ser campeón en el estadio Pascual Guerrero.

“Sueño con llegar a la final y ser campeón por su puesto. Una de las cosas que más me enamoró de este reto es la historia que tiene el América de Cali, la hinchada y es un club que en Sudamérica ha competido llegado a cuatro finales de la Copa Libertadores. Todos los objetivos que se ha plantado los ha cumplido; desde regresar a la primera división y ahora buscar esa Libertadores, ojalá dentro de sus 100 años, que se cumplen en el 2027”, dijo.

