Es con lo que siempre soñé como niño y futbolista: ‘Chicho’ Arango sobre llamado a selección

Cristian ‘Chicho’ Arango , uno de los cuatro jugadores de Millonarios convocado para el microciclo de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia con miras a los próximos partidos de Eliminatoria, no ocultó su felicidad por este llamado al combinado tricolor gracias a su buen nivel futbolístico.

“Es con lo que yo como futbolista y como niño siempre soñé, siempre deseé estar con la mayor. Ahora aprovecharlo, disfrutarlo bastante con responsabilidad y a darlo todo”, señaló.

Aseguró que la noticia lo tomó por sorpresa justo después del partido en el que Millonarios venció 4-3 al Once Caldas. “Venía del partido hacia casa y me enteré de la noticia. Quedé en shock y llamé a mis padres para darles la noticia. Mi padre, nunca se me va a olvidar, soltó unas lágrimas que escuché”.

Elogió a Gamero, de quien dijo que es un técnico al que le debe mucho. “Le agradezco todo lo que ha hecho por mí, a todos los jugadores nos ha enseñado bastante”, agregó.

Finalmente, se refirió al debut de su compañero Fernando Uribe, quien viene a Millonarios como una de las incorporaciones más importantes del campeonato.

“Fernando es un profesional que nos ha venido aportar bastante, va a dar mucho a este club, estoy aprendiendo mucho de sus movimientos para que no se sienta tan solo en el frente de ataque y pueda hacer una buena dupla con él”, argumentó.

Publicidad

‘Chicho’ Arango junto con Juan Esteban Moreno, Émerson Rivaldo Rodríguez y Andrés Felipe Román son los jugadores del equipo embajador incluidos en el microciclo.

Escuche aquí la entrevista completa de Blog Deportivo: