¿Es posible realizar la liga femenina en Colombia por medio de una tutela?

El auge que generó la realización de la Copa América Femenina en Colombia llevó a miles de aficionados a preguntar el futuro que tendrá liga femenina en el país, luego de que la Dimayor anunció que no realizará el campeonato este semestre.

Es por eso por lo que el abogado Germán Calderón radicó una tutela en contra de la Dimayor, con el fin de lograr que, por medio del proceso legal se lleve a cabo la liga femenina en este segundo semestre del 2022.

¿Es posible realizar la liga femenina por una tutela?

Mauricio Monroy, abogado y magister en derecho deportivo le explicó a Blu Radio, que no es posible que una tutela intervenga en un campeonato deportivo de esta índole.

“El deporte y principalmente el fútbol genera pasión y sentimientos, pero es importante entender que mediante la acción de tutela hay que determinar cuáles son los derechos fundamentales que están siendo vulnerados (…) El fútbol femenino hoy es una realidad y no podemos ser ajenos a eso. Sin embargo, no es el mecanismo idóneo. Considero que, el hecho de que exista un torneo privado en el fútbol no depende de un juez, sino de la viabilidad económica de quienes hoy manejan el fútbol”, explicó Monroy para Blu Radio.

Además, la existencia de un torneo es algo de libre desarrollo de la propia Dimayor, pues la Ley 181 del 95 le da la potestad de independencia a las organizaciones deportivas de desarrollar las competencias a su gusto, según él, es por eso por lo que por medio de este proceso legal no será posible que ese deseo de ver el fútbol femenino llegue a ser real.

“Dudo mucho que vaya a prosperar en la acción de tutela la creación de la liga femenina en este semestre”, añadió.

No obstante, en un caso en que la Dimayor se vea obligada a cumplir la tutela podría “tener efectos suspensivos”, por eso Monroy enfatizó que no sería un tema tan inmediato, sino que llevaría más de lo que espera el abogado.

“El abogado habla de libre asociación, al trabajo y a la igualdad, pero es importante entender cómo funciona el derecho deportivo y la independencia de las organizaciones deportivas. La acción de tutela es una apreciación subjetiva. Yo no veo derechos vulnerados”, puntualizó.

¿Qué es una tutela?

“La tutela es un mecanismo de protección, de lo más eficiente que ha creado la ley para defender los derechos fundamentales y creada desde la Constitución del 91. Es la vía legal para las personas puedan pedir la protección de sus necesidades”, explicó Mauricio Monroy.

