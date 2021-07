Es una deuda entre Nacional y Cortuluá; los jugadores resultaron afectados: Carlos González Puche

Carlos González Puche, presidente de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, habló en Blog Deportivo sobre la negación de la tutela a Ruyery Blanco, refuerzo de Atlético Nacional, por el derecho al trabajo ante el Juzgado Civil de Rionegro. Cabe recordar que por la sanción del equipo 'verdolaga' en el caso de Fernando Uribe con Cortuluá , el conjunto paisa no puede inscribir jugadores para esta temporada hasta que page la suma de los cinco millones de dólares que avaló el Tribunal Supremo de Suiza y, posteriormente, el Tribunal del Estatuto del Jugador.

"Los jueces en su autonomía emiten sus decisiones, uno tiene que respetarlas, así no las comparta. Obviamente existe la posibilidad de impugnar (...) Es claro que el jugador no puede ejercer su actividad, no lo contratan para que entrene, sino para que juegue. Seguiremos apoyando para que se pueda permitir la inscripción de estos futbolistas", señaló.

Puche afirmó que la juez de esta tutela desechó el requisito de subsidiariedad, es decir, "que no haya otra acción para impedir que se vulnere el derecho que se está viendo violentado", porque al jugador se le está pagando, según explica el fallo de la tutela.

Además, indicó que existen otros tipos de mecanismos para que Nacional llegué a un acuerdo con Cortuluá como apercibimiento o multa y no se vean afectados los refuerzos del 'verdolaga'.

"Nosotros hemos manifestado que existen otros mecanismos, porque esto es una deuda entre dos clubes, y aquí los terceros, como jugadores, resultan afectados", agregó.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: