Estas son las recomendaciones para hinchas del América de Cali en regreso al Pascual

Tras la final de la Copa BetPlay 2024, la Alcaldía de Cali y autoridades sancionaron al cuadro escarlata sin ingreso de hinchada al estadio Pascual Guerrero debido a los desmanes que generaron los hinchas en ese duelo vs. Atlético Nacional cuando invadieron la cancha e, incluso, atacaron a miembros de la fuerza pública.

Pero, finalmente, este sábado, 1 de marzo, la sanción será levantada y regresará el público para el duelo vs. Deportivo Pereira en el marco de la Liga BetPlay 2025-I. No obstante, buscando evitar nuevamente problemas de orden público, América de Cali dio a conocer una serie de recomendaciones para que sus hinchas cumplan y no rompan el reglamento para recaer en esta sanción.

"Si un hincha intenta ingresar con un documento de identidad falso o de otra persona, incurrirá en el delito de suplantación de identidad y será detenido por las autoridades (...) Está prohibido el ingreso de trapo y elementos alegóricos en todas las tribunas del estadio", indicaron.

Recomendaciones para hinchas del América de Cali

Deberá presentar documento de identidad que será verificado por autoridades.



La compra y venta de boletas será de forma individual y no se podrá hacer transferencia de boletas.



Se pide llegar temprano para evitar retraso en los filtros que llevarán a cabo las autoridades.



Niños podrán entrar en las zonas habilitadas para su ingreso.



Pese que no se encuentra en el abono, los abonados tendrán un valor preferencial.

¿Por qué estas recomendaciones?

Tras los desmanes en aquel partido de Copa, Alcaldía, autoridades y club comenzaron a trabajar de la mano bajo una campaña de fútbol en paz buscando nuevamente que el espectáculo sea protagonista en la sucursal del cielo. Paulatinamente buscarán que el público lleve la fiesta al Pascual Guerrero nuevamente, pero tendrán que mantenerse bajo estas restricciones para demostrar el buen comportamiento y que las medidas funcionen en la ciudad para que sirva de ejemplo en todo el país.