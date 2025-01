Estos dos clubes comienzan la liga debiendo salarios a sus jugadores y cuerpo técnico

A horas de empezar una nueva liga en el fútbol colombiano, se conoció una alarmante denuncia que involucra a dos clubes de la primera división por, presuntamente, deber salarios a sus trabajadores.

De acuerdo con lo expresado por Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, en Blog Deportivo, estos equipos no solo le deben salarios a los jugadores sino también a integrantes del cuerpo técnico.



Los dos equipos que deben sueldos en el FPC

En el inicio de la temporada, los problemas de salarios en equipos como Deportivo Pereira y Deportivo Pasto han puesto en jaque a los jugadores, quienes llevan meses esperando sus pagos.

"No es grato comenzar un torneo con equipos que deben salarios desde el año pasado. Tanto el Pereira como el Pasto no están al día en sus obligaciones laborales. Esto afecta no solo a los futbolistas, sino también a los cuerpos técnicos", detalló Puche en los micrófonos de Blog Deportivo.

De acuerdo el el presidente de Acolfutpro, la situación ha sido reportada al Ministerio del Deporte, pero parece que el problema es más complicado de lo que se pensaba.

Puche también destacó que, a pesar de los ingresos que recibieron, como el caso del Pereira, aún enfrentan embargos que complican aún más su situación financiera.

"Es increíble que el Gobierno haya reducido el presupuesto del Ministerio del Deporte, lo que limita su capacidad para fiscalizar y controlar a los clubes", añadió.

Además, afirmó que algunos clubes han encontrado formas de sortear la ley al usar mecanismos de pago no laborales que, a la larga, perjudican a los jugadores.

"Es injusto que los clubes que cumplen con sus obligaciones sean afectados por aquellos que no lo hacen. La Dimayor tiene reglamentos claros al respecto, pero no se cumplen", agregó.

En medio de esta crisis, los jugadores de Pereira y Pasto continúan en vilo, esperando que se honren sus contratos y salarios.

Por el momento, pese a la falta de pagos, todo parece indicar que la liga empezara con todos los equipos y partidos previstos.