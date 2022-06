"Estoy viendo ausencia de trabajo": Eduardo Julián Retat sobre la metodología de los técnicos

Eduardo Julián Retat, exjugador y extécnico colombiano, se mostró, en diálogo con Blog Deportivo , preocupado por las actuales metodologías que están implementando los técnicos en el fútbol colombiano, sin dejar de reconocer que "el trabajo cambió".

"El trabajo cambió. La forma de hablar es muy diferente a (cuando) usted hablaba con Zubeldía, Bilardo y todos estos técnicos", expresó Retat, quien detalló que le gusta observar a los técnicos de la Selección Colombia, asegurando que hace un tiempo estuvo cerca de llamar a uno de ellos para cuestionarle sus metodologías.

"Estoy viendo ausencia de trabajo y el fútbol es trabajo, no he visto nada distinto nuevo de lo que se hacía antes. (Antes) hablaban de fútbol y de cómo hay que trabajar, estoy hablando de hace 25 años", cuestionó Retat, afirmando que no hay ya quien hable de funcionamiento, antes de agregar que, para él, "el trabajo es ver cómo camina cada jugador en cada momento".

Para Julian Retat, además, "cuando llega un técnico de los que trabajó hace tiempo, dicen que eso está pasado de moda" y eso, en su concepto, es algo que no entiende, porque, hasta hoy, no ha visto "nada nuevo respecto a lo que se hacía antes".

