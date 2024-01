Gamero apaga incendio por cambio de Yuber Quiñones en Millonarios: "Se lo expliqué; volverá a jugar"

Este jueves se jugó la final ida de la Superliga BetPlay entre Junior y Millonarios en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El entrenador Alberto Gamero explicó en Blog Deportivo qué pasó con el joven Yuber Quiñones, quien duró menos de 15 minutos en el terreno de juego, recibiendo críticas en redes sociales.

El experimentado entrenador decidió meter al campo en el minuto 70 a Yuber Quiñones en reemplazo de Beckam Castro, cuando el partido todavía estaba empatado 0-0. A los cinco minutos llegó el gol de Carlos Bacca, de penal, lo que cambió los planes de Alberto Gamero.

El técnico decidió modificar su plan de juego y volver a tener el empate, pensando en la final de vuelta que se jugará en Bogotá, por eso Gamero decidió sacar de la cancha a Yuber Quiñones por el defensor Omer Bertel en el minuto 74. En las imágenes se pudo ver al joven que salió del campo con la cabeza agachada e inmediatamente el estratega lo coge de los hombros y le habla al oído para levantarle el ánimo.

Le dije que no se preocupara, que era un momento diferente y que pensáramos en el equipo, nada más añadió Gamero en Blu Radio.

Además, luego del partido, en el camerino, Gamero explicó lo sucedido para no generar comentarios negativos o suspicacias y dejar atrás este suceso.

"yo le dije que creía en él, que tiene muchas condiciones y va a volver a jugar. Yo he tenido mucho dilemas con jugadores, pero sé que con él no me voy a equivocar. Opté por eso y mire esa posibilidad", agregó Gamero

No fue una decisión fácil sacar a Yuber Quiñones

En entrenador recalcó que la idea cuando Yuber Quiñones entró era para seguir atacando por el lado de Castro, pero cuando decidió sacarlo era porque Millonarios estaba atacando menos y Junior estaba encima de ellos.

"Este es un partido de ida y vuelta, yo no veía que por el lado izquierdo estábamos saliendo, es más, el que iba a salir era Banguero porque tenía amarilla, pero yo veía que las entradas de Junior era por la izquierda, entonces 2-0 no es lo mismo que 1-0, vamos a reforzar esa posición", añadió el técnico de embajador.

Millonarios vs. Junior: cuándo se jugará la final vuelta de la Superliga

El miércoles 24 de enero de 2024, en el estadio El Campín, Millonarios será local ante Junior. Los embajadores intentarán remontar el marcador para levantar un nuevo título de la mano de Alberto Gamero.