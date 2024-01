Junior vs. Millonarios: hora, dónde ver y detalles de la gran final de la Superliga BetPlay

Terminó la espera para que vuelvan a rodar las emociones en Colombia, pues, desde este 18 de enero regresa el fútbol profesional colombiano con la gran final de la Superliga BetPlay. Dicho encuentro será Junior vs. Millonarios, que llegan a esta cita luego ser los campeones del país en el 2023.

"El partido nos va a mostrar lo que haremos, pero este equipo tiene memoria y no le gusta esperar, y cuando nos sometan pues nos obligarán a replegarnos, pero este equipo no espera y no lo hacemos", dijo Alberto Gamero, técnico de Millonarios, en la rueda de prensa previa al gran partido.

Por su parte, el técnico barranquillero Arturo Reyes está emocionado por ver el regreso de Víctor Cantillo y Yimmi Chará, que seguramente ayudarán al equipo para conseguir buenos resultados en este 2024, tanto en liga como en la Copa Libertadores.

Yo dije un día que cuando volviera a Junior quería aportar y es lo que vengo haciendo. Encontramos un gran grupo, una gran familia, conseguimos el título y ahora disfrutándolo CARLOS BACCA

Millonarios vs. Junior // Foto: Twitter @Dimayor

Junior vs. Millonarios: hora y dónde ver

El primer 'round' de la gran final de la Superliga BetPlay será este jueves, 17 de enero, de 2024, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Tiburones y embajadores se verán cara a cara en la búsqueda del primer título, que será desde las 8:00 de la noche con transmisión de Win Sports y Blu Radio.

Así está la apuesta del Junior vs. Millonarios

La localía en el estadio Metropolitano le da un plus a Junior en las casas de apuestas. Los tiburones pagan 2.20 si logran una victoria, mientras que los embajadores están en una cuota de 3.10. Por su parte, el empate está sobre el 3.10, por lo que se espera al menos un gol por parte de los rojiblancos.

Posibles alineaciones Junior vs. Millonarios

Junior de Barranquilla : Santiago Mele; Wamer Pacheco, Jermein Peña, Emmanuel Olivera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo, Yimmi Chará; Deiber Caicedo, José Enamorado y Carlos Bacca.



: Santiago Mele; Wamer Pacheco, Jermein Peña, Emmanuel Olivera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo, Yimmi Chará; Deiber Caicedo, José Enamorado y Carlos Bacca. Millonarios: Álvaro Montero; Delvin Alfonso, Andrés Llinás, Jorge Arias, Danovis Banguero; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, David Mackalister Silva; Luis Paredes, Beckham Castro y Leonardo Castro.

