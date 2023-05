¿Hay molestia en la FCF por la situación de Óscar Cortés con la Selección Colombia sub-20?

Todavía hay incertidumbre sobre el caso del jugador de Millonarios Óscar Cortés, quien está en la lista de preseleccionados por Héctor Cárdenas para el Mundial Sub-20 que se disputará en Argentina.

El club tiene la potestad para decidir si presta o no al jugador a esta competencia, pues no se desarrolla en una fecha Fifa. De hecho, en Twitter Millonarios publicó un trino en el que afirmaban que analizaron los objetivos del embajador, las competencias que disputan y la importancia de Óscar Cortés en el equipo, por lo cual no estaría con la tricolor en el Mundial.

Millonarios FC informa que, después de haber conversado con el jugador y teniendo en cuenta los objetivos deportivos del semestre que son buscar el título de Liga y avanzar de fase en Sudamericana, considera que Óscar Cortés es fundamental en la obtención de estos por lo cual… pic.twitter.com/2fmTwoFYSo — Millonarios FC (@MillosFCoficial) May 2, 2023

Sin embargo, el periodista Juan Carlos Cortés contó en Blog Deportivo que el representante del futbolista, Miguel Cardona, tiene la disposición de que el futbolista pueda disputar la competencia con la Selección Colombia sub-20. Además, reveló que hay molestia por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, FCF.

“Él nos contó que el jugador tenía toda la intención de ir, pero que se iba a mantener al margen de esta disputa entre la federación y el club Millonarios. Ahora, lo que sí podemos saber es que hay una molestia muy grande por parte de la federación, porque es que resulta que Óscar Cortés, antes del Sudamericano Sub-20, no era muy tenido en cuenta en Millonarios. Es más, el representante pidió que por favor lo dejaran salir por esos días para llevarlo a Orsomarso, y que ahí pudiera tener un poco más de minutos”, contó el periodista en Blu Radio.

Publicidad

En la federación, según detalló el comunicador, consideran que le dieron la oportunidad a Óscar Cortés de tener más minutos de juego en el Sudamericano y ahora, después de que se posicionó en su equipo, Millonarios no lo quiere prestar.

Asimismo, el representante comentó que le pidió al futbolista alejarse de las redes sociales para que no esté saturado de la información y, sea cual sea la decisión del embajador, la acate sin inconvenientes.

Lista de preseleccionados Mundial Sub-20

➡️ Convocatoria preliminar de la Selección Colombia Sub 20 para la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Argentina 2023



🔗 https://t.co/d5BfoCtjn6#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/5Iq91JaSpX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 2, 2023

Publicidad

Puede ver: