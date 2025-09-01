Hinchas de Santa Fe celebran por renovación de este importante jugador, ¿hasta qué año?

Antes de disputarse el partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas por la fecha 9 de la Liga BetPlay, los hinchas del equipo cardenal celebraron una importante noticia.

Se trata de la renovación de un importante jugador en el mediocampo y que ha tenido un buen nivel desde su llegada al inicio del 2025.



¿Qué pasa con Omar Fernández Frasica?

Ante los posibles rumores sobre el futuro del volante de 32 años, el actual campeón del fútbol colombiano confirmó a través de sus redes sociales la extensión del contrato del futbolista que ha expresado públicamente que es hincha de Santa Fe.

Omar Fernández con Santa Fe Foto: @SantaFe

En un emotivo video se puede ver cómo el número 8 extiende la camiseta con su dorsal en el césped de la sede del club, acompañado de varios balones que formaron el número 27 (indicando que hará parte del club hasta el 2027) y luego estampa su firma junto con la palabra "renovado". Precisamente, en el video también se puede ver las celebraciones que ha tenido Omar Fernández Frasica con la camiseta cardenal desde que llegó a inicios de este año.

"🅁🄴🄽🄾🅅🄰🄳🄾. Omar Fernández Frasica 🦁 𝟐𝟎𝟐𝟕", dice la publicación en X.

Con esta agradable noticia, los hinchas expresaron su felicidad en esa red social al comentar: "Te amo Omitar 🥹", "ustedes me tienen con el corazón contento ❤️", "¡Qué gran manera de comenzar la semana! Tenemos Frasica para rato 😃🫡🔥", "Sentido de pertenencia, esos son los jugadores que te sacan campeón", entre otros.



Estadísticas de Frasica con Santa Fe

En enero fue oficializada la llegada del colombiano al expreso rojo luego de jugar con el Everton chileno. Desde entonces ha disputado 37 partidos en los que ha marcado gol en tres ocasiones e hizo siete asistencias.

El jugador también fue clave durante la época de Pablo Peirano, Pacho López y Jorge Bava durante el primer semestre del 2025 y así lograr que Santa Fe bordeara en su escudo la anhelada décima estrella contra el Deportivo Independiente Medellín.

Santa Fe en El Campín. Foto: Instagram @santafe_oficial.

Se espera que Fernández Frasica sume minutos este lunes, 01 de septiembre, ante el Once Caldas desde las 7:30 de la noche.