Hinchas del Deportes Tolima arremeten contra los jugadores, ante mala campaña en la liga

Como si no fueran pocas las dificultades por los que atraviesa Deportes Tolima, se conoció este sábado, 9 de septiembre, un episodio se suma a la lista de situaciones que tienen por fuera de los ocho mejores de la liga al Vinotinto y Oro.

Tras la renuncia del director técnico argentino Juan Cruz Real, se supo de la fuerte protesta protagonizada por la barra más numerosa y apasionada que sigue al equipo: la Revolución Vinotinto Sur, que tomó medidas drásticas para expresar su descontento.

En la previa del clásico del lunes 11 de septiembre entre Atlético Huila, programado para el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, se manifestaron en la sede deportiva de la institución, en cercanías al aeropuerto Perales.

Foto: Revolución Vinotinto Sur

Un grupo de seguidores irrumpió en las instalaciones deportivas y se encontró cara a cara con el plantel, que finalizaba su entrenamiento bajo la dirección del entrenador interino, el español José Arastey.

Este momento fue difundido en las redes sociales de la mencionada barra, que se encuentra ahora en medio de una polémica, pues además sacó un cartel en el que señala a varios miembros del equipo como los culpables del fracaso.

"La Revolución Vinotinto Sur y la afición en general están hartos de esta situación. ¡Los jugadores no pueden vestir esta camiseta si no tienen la valentía necesaria! ¡Si alguien no quiere estar, que se vaya! Ya no soportamos más a jugadores indisciplinados, sin pasión y con lesiones crónicas de dos años. ¡En Neiva, la victoria es obligatoria!", publicó la agrupación en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Pese al complejo momento actual del club tolimense, y a diferencia de los jugadores, la Revolución Vinotinto Sur no ha cuestionado el papel del presidente César Camargo Serrano, que asumió el mando tras la muerte de su padre, Gabriel Camargo Salamanca.

A su vez, se conocieron fotografías de los panfletos con las caras de algunos de los miembros de la plantilla en la entrada del complejo deportivo. El proceder generó todo un debate entre quienes respalda y rechazan este tipo de iniciativas.

Por el momento, el club no ha emitido comunicado de prensa alguno sobre esta manifestación, que se registró en la previa de uno de los juegos que más quiere ganar la hinchada del Tolima, ante un rival que está comprometido en el tema del descenso.

Con nueve puntos obtenidos en ocho partidos, el equipo de Ibagué está en la casilla 16. Huila, por su parte, tiene 12 unidades, y sigue en la lucha de mantenerse en primera, ahora bajo la conducción de César Corredor, tras el despido del argentino Néstor Craviotto.

