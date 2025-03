Hinchas del Deportes Tolima exigen compromiso tras eliminación en Copa Libertadores 2025

La eliminación del Deportes Tolima en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2025, a manos del FBC Melgar de Perú, ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores. Según informó un medio local, un grupo de hinchas se presentó en el hotel donde se concentra el equipo en Bogotá para expresar su descontento y exigir mayor compromiso de los jugadores. Este encuentro ocurrió en la víspera del partido contra Millonarios, correspondiente a la séptima fecha de la liga colombiana, programado para el domingo 2 de marzo a las 5:30 p. m.

De acuerdo con la información publicada, los aficionados, miembros de la barra Bogotá Vinotinto, se dirigieron directamente a los jugadores, incluyendo al volante Juan Pablo Nieto y al extremo Álex Stik Castro, quienes han sido objeto de críticas por su desempeño reciente. En un tono firme pero respetuoso, los hinchas pidieron que el equipo deje atrás el fracaso en el torneo continental y se enfoque en ganar el campeonato local, único objetivo que consideran aceptable para salvar el semestre.

Reclamos directos y llamados al compromiso

Uno de los voceros de la barra expresó su frustración por la eliminación en la Copa Libertadores, pero instó a los jugadores a mirar hacia adelante y a demostrar mayor entrega en el campo. “Lo que pasó en Perú, listo, ya pasó. Tenemos que dar vuelta la página, pero que no se repita. Muchachos, tenemos que meterle corazón a esta vuelta”, afirmó el hincha, según consignó el medio. Además, destacó el apoyo incondicional de los seguidores, quienes han acompañado al equipo en diferentes ciudades, incluso en Arequipa, durante el partido de vuelta contra Melgar.

El reclamo también incluyó una exigencia clara: ganar el próximo partido contra Millonarios y, a largo plazo, conquistar el título de la liga colombiana. “Ustedes tienen que tener claro que para salvar el semestre hay que ser campeones, no es más muchachos. Nosotros lo respaldamos a muerte, pero queremos que ustedes nos correspondan”, añadió el aficionado, dirigiéndose a los jugadores presentes en el lugar.

Críticas puntuales a jugadores clave

El extremo Álex Stik Castro fue uno de los jugadores señalados durante el encuentro. Los hinchas le recordaron el cariño que la afición le tiene, pero también le pidieron recuperar el nivel que mostró en su primer ciclo con el equipo. “Usted más que nadie lo sabe, lo aman en el Tolima. Pero métale ganas. Yo sé que usted puede alzar su nivel”, expresó uno de los seguidores, según reportó el medio.

Por su parte, el volante Juan Pablo Nieto, quien ha sido cuestionado por su rendimiento en partidos importantes, asumió la vocería de los jugadores para responder a las críticas. Nieto reconoció el apoyo constante de los hinchas y aseguró que el equipo está enfocado en lograr el campeonato. “Aquí lo único que sirve es quedar campeón. Tolima no es un equipo de los ocho, de llegar a la final, o de participar. Aquí todos sabemos la exigencia que tenemos”, afirmó el jugador, según detalló la fuente.

Reconocimiento al apoyo de la hinchada

Durante el intercambio, los hinchas también valoraron la disposición de los jugadores que se presentaron para escuchar sus reclamos. Uno de ellos destacó el sacrificio que hacen los aficionados para seguir al equipo, incluso bajo condiciones adversas. “Así como ustedes tienen sus tiempos, su cronograma, su horario, nosotros también tenemos familia. Salimos del trabajo, venimos lloviendo en las motos. ¿Por qué? Por aguante al Tolima y por amor a esta institución”, expresó el seguidor, según publicó el medio.

Nieto, por su parte, agradeció el respaldo de los hinchas y reiteró el compromiso del equipo para revertir la situación. “Nos dolió mucho y nos va a doler mucho lo de Melgar, porque no lo esperábamos y sabemos que tenemos mucho más equipo que ellos. Pero bueno, ya hay que darle la vuelta a la página”, señaló el volante, quien también enfatizó la importancia de la unión entre el equipo y la afición para alcanzar los objetivos.

Fracaso en la Copa Libertadores

El Deportes Tolima quedó eliminado de la Copa Libertadores tras una decepcionante actuación frente al FBC Melgar. En el partido de ida, disputado en Perú, el equipo colombiano no contó con Nieto debido a una lesión, y en la vuelta, su desempeño no fue suficiente para revertir el marcador. Este resultado ha dejado al Tolima con la liga local como su único objetivo en la primera mitad del año, luego de que en 2024 alcanzara la final pero no lograra conquistar el título frente al Atlético Nacional.

Próximo desafío: Millonarios

El partido contra Millonarios, dirigido por el extécnico del Tolima, David González, será una prueba crucial para el equipo. Según lo informado, algunos jugadores no pudieron asistir al encuentro con los hinchas debido a compromisos médicos previos al cotejo. Sin embargo, los que estuvieron presentes, como el delantero argentino Gonzalo Lencina y el arquero uruguayo Cristopher Fiermarin, escucharon atentamente los reclamos y promesas de apoyo de los aficionados.

El compromiso de los jugadores y el respaldo de la hinchada serán determinantes para que el Deportes Tolima pueda superar este difícil momento y enfocarse en alcanzar el título de la liga colombiana, un objetivo que tanto el equipo como sus seguidores consideran imprescindible.