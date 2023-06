Hubert Bodhert, nuevo técnico de Santa Fe: “Hay nómina para pelear”

Santa Fe puso fin a la novela de su entrenador. El conjunto cardenal aprovechó la final femenina ante el América de Cali , para anunciar al nuevo director técnico para el plantel masculino, el escogido para tomar las rendas del primer campeón del futbol colombiano fue Hubert Bodhert.

“Estamos tranquilos porque iniciamos un proceso en el cual le entregamos nuestra confianza al profesor Bodhert. Creemos en él, confiamos en él y en los dos días de charla nos ha mostrado su capacidad y estamos hablando de lo que se requiere. No traemos jugadores por traer sino los que el técnico pida", señaló el directivo cardenal.

Méndez habló del partido por Copa Sudamericana que tendrá el conjunto rojo: “Vamos a iniciar un proceso. Depositamos nuestra confianza en el profesor Bodhert…Gerardo Bedoya dirigirá el miércoles y ya está contacto con el profesor Hubert", agregó.

El nuevo técnico cardenal estará acompañado en el cuerpo técnico cardenal por Iván Champeta Velásquez y Luis Montaño como asistentes y Rafael Rivera como preparador físico.

"Contento de estar acá, hoy me toca verlos de rojo y con la fe intacta, con las ganas de hacer las cosas bien y sabemos que el trabajo nos dará los resultado. Yo soy producto de oportunidades y siempre he dado oportunidades. Me fijo mucho en las divisiones", señaló Bodhert, quien llega a las toldas cardenales tras cumplir una buena campaña con Alianza Petrolera en el torneo anterior.

Bodhert tiene 51 años y en su experiencia como estratega están Expreso Rojo, Real Cartagena, con quien ganó un torneo de ascenso en 2008; Llaneros, Jaguares, Once Caldas, Águilas y Alianza Petrolera, que fue su más reciente equipo.

En la rueda de prensa, Méndez anunció que llega como arquero al paraguayo Antony Silva, de 39 años, conocido por su pasado en Colombia como el guardameta del Deportes Tolima y del Deportivo Independiente Medellín.

