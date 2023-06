El director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, informó en el programa radial que Hubert Bodhert será el próximo entrenador de Independiente Santa Fe luego de la salida de Harold Rivera.

"Me acaban de llamar de Barrancabermeja. Me confirman que Bodhert ya firmó con Independiente Santa Fe, que viene con grupo de asistentes, pero no me precisan si son tres o cuatro", dijo Hernández en Blu Radio.

En las próximas horas sería presentado oficialmente el nuevo entrenador para Santa Fe, que espera avanzar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.

En desarrollo...

Publicidad

Puede ver: