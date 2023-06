John Jairo Tréllez revivió la Copa Libertadores de 1989: "Tenían buen equipo (Millonarios)"

Fue el 19 de abril de 1989 cuando se vivió un hito en el fútbol profesional colombiano cuando Millonarios y Atlético Nacional se enfrentaron en los cuartos de final de la Copa Libertadores. En el encuentro de ida anotó el 'Palomo' Usuriaga para el equipo verdolaga, dándole la victoria a los paisas en la ida en el Atanasio Girardot.

La polémica se desató fue en el partido de vuelta, pues, según algunos jugadores, el árbitro jugó en contra de Millonarios y ayudó en la clasificación de Atlético Nacional. Ahora, 34 años después, John Jairo Tréllez revivió este día en diálogo con Blog Deportivo en la previa de la gran final de la Liga BetPlay.

"Es bueno encontrarnos nuevamente y esta vez como espectador (...) Me acuerdo que previo a ese partido alguien nos dice que Millonarios nos llegaba a eliminar, nosotros no íbamos a la Selección Colombia. Yo era de los más jóvenes del equipo y fueron palabras que me quedaron, ellos tenían muy buen partido y la teníamos claro, hay que ganar como mínimo, se gana de local o se empata de visitante. Uno de esos jugadores de Millonarios decía que no nos alcanzaba haya en El Campín", contó JJ Tréllez.

El exjugador de Atlético Nacional aseguró que a partir desde este partido nació esa rivalidad entre Atlético Nacional y Millonarios. Después también el equipo ganó la Copa Libertadores, además dijo que fue un lujo lograr tanto con una nómina con René Higuita, Leonel Álvarez, Andrés Escobar, Alexis García, entre otros.

"Ya me volví medio nervioso y me veo mejor desde la casa con pantalla gigante, con amigos y familia", añadió.