Jorge Soto, arquero del América: "Si me dejo llevar por el ego, el único afectado soy yo"

El arquero del América de Cali, Jorge Soto, vive un gran momento en el equipo y lo volvió a revalidar en el último partido de octavos de final de la Copa BetPlay contra La Equidad. En una entrevista con Blog Deportivo, el portero recalcó el cambio que ha implementado en su vida para dejar a un lado el ego cuando se enteró que no iba a ser titular en el inicio de temporada hasta el punto de volver a ganarse un puesto en el equipo inicialista.

Para este proceso, ha trabajado de la mano con una psicóloga para poder seguir entrenándose de la mejor manera y demostrarle al técnico Polilla da Silva sus condiciones bajo los tres palos.

"He entendido que si me dejo llevar por el ego y empiezo a trabajar de mala gana, no me ponen, no me necesitan, el único afectado voy a ser yo, y después va a ser el equipo. Entonces estoy tratando de trabajar con mucha humildad, con mucha paciencia, con mucha alegría. Creo que me ha dado resultados y agradecerle aquí en público a mi psicóloga que el trabajo de ella ha sido muy bueno conmigo", dijo en Blu Radio.

Añadió que ha aprendido a trabajar desde la humildad y a aceptar su papel en el equipo con paciencia y alegría. Esta entrevista no solo muestra la transformación del equipo, sino también la importancia del manejo de emociones en el deporte.

"Cuando inició este semestre llegó el profe Polilla. Me dijo que no iba a ser el titular. Lo acepté, pero pues también con los entrenos y con el pasar de la semana le he hecho saber que estoy para el equipo. Estoy en pro de América siempre", añadió.

Entretanto, Soto destacó que la clave del éxito del equipo ha sido el trabajo en equipo y la buena actitud de los jugadores. Después de un período de descanso de veinte días, el equipo ha respondido de manera excepcional y los resultados han sido muy positivos.

El arquero también destacó el trabajo del cuerpo técnico y la compenetración con los jugadores. Los entrenamientos han sido muy agradables y todos están comprometidos con el éxito del equipo.

En cuanto a su papel como arquero, Soto mencionó que se siente cómodo jugando en el estilo de juego del equipo, que a veces requiere que el arquero se convierta en un jugador más en el campo. Soto ha demostrado ser un arquero versátil y su habilidad con los pies ha sido fundamental.