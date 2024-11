Junior vs. Millonarios: Dimayor reprograma partido clave de la fecha 17 de la liga

El esperado partido entre Junior y Millonarios por la jornada 17 de la Liga BetPlay cambia de horario. La Dimayor anunció que el duelo, inicialmente programado para el miércoles 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde, ahora se disputará el jueves 7 de noviembre a las 4:50 de la tarde en el estadio Metropolitano de Barranquilla .

La decisión generó opiniones encontradas, especialmente del lado de Millonarios cuyo técnico, en una reciente rueda de prensa, mostró su sorpresa y preocupación por el nuevo horario: “Es un partido de clase ‘A’ del fútbol colombiano, y jugar a las 4:50 de la tarde en un día de semana, cuando la gente está trabajando, me sorprende. No sé si es por buscar la temperatura”, comentó Alberto Gamero

Este encuentro tiene mucho en juego para ambos equipos: Junior, bajo la dirección de César Farías, necesita la victoria para acercarse a la clasificación a los cuadrangulares, mientras que Millonarios, ya clasificado, buscará asegurar una posición favorable para ser cabeza de grupo.

Además del cambio en el calendario de Junior vs. Millonarios, la Dimayor también confirmó los horarios de otros partidos importantes: Fortaleza vs. Equidad y Deportes Tolima vs. Envigado, que se jugarán en esta recta final de la fase regular del torneo.