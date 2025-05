La millonaria cifra que deja un clásico Millonarios vs. Santa Fe en Bogotá

El clásico capitalino es uno de los partidos más importantes en el fútbol profesional colombiano, pues reúne a dos clubes que han escrito en letra dorada su historia en el país. Cada semestre (sacando los cuadrangulares) se disputa dos veces este partido en el estadio El Campín y el impacto económico que deja en la ciudad es muy grande.

De acuerdo con cifras oficiales de Sencia, actual administradora de el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, un clásico capitalino puede representar un impacto de al menos 10.000 millones de pesos en un solo fin de semana, contando comercio aledaño, transporte, taquilla y compra de prendas alusivas a los equipos, lo cual confirma la fuerte pasión de los capitalinos por este partido.

Vista de estadio de Millonarios vs. Santa Fe // Foto: Sencia

Pero lo cierto es que esta cifra en torno al fútbol es algo que beneficia a todo al país; incluso, se estima que el turismo deportivo genera más de 100.000 millones de pesos anuales para el país. Por ejemplo, en 2023, tan solo en taquillas fueron más de 200.000 millones de pesos.

“La temporada 2024 de la Liga BetPlay lo confirma: el promedio de asistencia a los estadios se mantiene entre 15.000 y 20.000 aficionados por encuentro, con cifras que superan las 30.000 personas en clásicos como Millonarios vs. Santa Fe, Nacional vs. América o Medellín vs. Junior. Son partidos que llenan gradas y también restaurantes, hoteles, tiendas, servicios de transporte y comercio en general. En ciudades como Bogotá y Medellín, estas fechas generan auténticos picos de consumo y dinamismo urbano”, explicaron.

La importancia del Millonarios vs. Santa Fe para Bogotá

Desde 1942, año en el cual se disputó el primer clásico capitalino, este partido se volvió en una cita obligatoria para la ciudad que queda paralizada cada vez que hay anuncio de compromiso. El atractivo en torno a él creció en la década de los 50s, cuando ambos clubes eran los más representativos del país y lideraban las tablas generales en el fútbol profesional colombiano.

Hubo una época dorada y para muchos alcanzó a considerarse el clásico colombiano en la década de los 70s cuando ambos clubes contaban con una calidad de futbolistas internacionales de alto nivel, desde argentino y brasileños.

Millonarios vs. Santa Fe en Liga BetPlay // Fotos: X @MillosFCoficial y @SantaFe