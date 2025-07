La millonaria cifra que recibirá Patriotas por posible venta de Jhon Arias a Inglaterra

Pese que Fluminense cayó en la semifinal del Mundial de Clubes vs. Chelsea, que luego se quedaría con el título, el colombiano Jhon Arias disparó su interés en el mercado internacional tras el excelente torneo que disputó, detrás de futbolistas como Palmer (Chelsea), Dembelé (PSG) y Nuno Mendes (PSG).

Esto, según reveló el reconocido periodista Fabrizio Romano, famoso por ser el líder de información de fichajes, llevó a cabo en Europa comenzaran a negociar en torno al futuro del colombiano y apareció como principal postor el Wolverhampton de Inglaterra, que tendría todo avanzado con Fluminense para que se lleve a cabo la operación.

“Los Wolves pactan fichar a Jhon Arias procedente del Fluminense, ¡allá vamos! Paquete acordado por una tarifa cercana a € 20m según informa @JPercyTelegraph y el jugador ya aceptó unirse a #WWFC con el viaje organizado. Nuevo extremo, próximamente”, indicó el reconocido periodista. Pero hay un club que también se vería beneficiado: Patriotas de Boyacá, que espera con ansias que se haga efectiva la venta.

Jhon Arias en el Mundial de Clubes 2025 // Foto: AFP

¿Por qué y cuánto se lleva Patriotas por la venta de Jhon Arias?

De confirmarse en los próximos días (o horas) la venta del volante el fútbol inglés, al cuadro boyacense le corresponde la cifra de 10 millones de euros, una cantidad que no solo mejora la economía del club, sino que podría ser reutilizada en mejorar la infraestructura del equipo de Tunja.

La razón por la cual recibirá esta cifra se debe a que, durante estos años, Fluminense no adquirió el 50 % que aún le corresponde a Patriotas de la ficha del futbolista, pese a que ha sido una de las claves del equipo en los últimos años y al darse dicha operación, de los 20 millones tasados, la mitad le corresponde al equipo boyacense.

Una cifra millonaria para un club que milita en la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Jhon Arias en Patriotas de Boyacá // Foto: X @Patriotas_Boy

Publicidad

La postura de Patriotas ante la negociación de Arias

En diálogo con La Jugada Maestra, de Ditu de Caracol Televisión, el presidente del club, César Guzmán, habló sobre esta operación que se adelanta sobre el futuro de Arias y dijo que “todo está en manos del club y el futbolista para que se dé la venta”.

"Nunca hemos hablado de que ellos comparan el otro 50 %, no debían estar interesados porque cuando hicimos una 'parcería' era para eso, caminar de la mano de ellos y según al rendimiento del jugador. Yo no estoy preocupado por el tema, he escuchado lo que se dice sobre la cercanía de los 'wolves', pero no debo preocuparme porque sabemos que Fluminense hará las cosas bien”, dijo el presidente sobre la operación.