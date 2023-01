Leandro Castellanos se retira del fútbol: "No tuve suerte con las lesiones durante mi carrera"

El arquero Leandro Castellanos oficializó este martes, 31 de enero, que se retira del fútbol profesional. En una rueda de prensa y acompañado por el técnico y presidente de Independiente Santa Fe, el golero hizo un balance de su trayectoria en donde las lesiones le impiden continuar con su labor.

De hecho, Castellanos comentó que tenía la intención de luchar por un puesto en el arco durante en 2023, pero a pocos días de iniciar la pretemporada tuvo un desgarro en una de sus piernas.

"No es fácil hablar en ese momento, ya que vienen muchos recuerdos y emociones a mi mente. Fueron 23 años de carrera donde lastimosamente aparecieron lesiones, donde pude sortearlas, donde tuve un amigo, como Juan Carlos Quintero, que no solamente me ayudo en lo deportivo sino en lo mental. Ese es el meollo de la situación, el cuerpo lastimosamente está lacerado", dijo Castellanos con la voz entrecortada.

El arquero y capitán de Santa Fe quedará en la historia del club capitalino, pues desde su llegada en 2015 conquistó seis títulos como la Copa Sudamericana, Copa Suruga Bank, tres Superligas y la liga 2016-II.

Uno de los momentos más emotivos en la rueda de prensa fue cuando el exarquero Rufay Zapata le dedicó unas palabras a Castellanos. Recordó la amistad empezó en el 2006 al conocerse por primera vez en el Cúcuta Deportivo y se afianzó cuando se reencontraron en Santa Fe, precisamente, cuando el oriundo de Toledo, Norte de Santander, empezó a ganarse la titular y levantar trofeos con el equipo cardenal.

Durante su trayectoria por los equipos como el Cúcuta, Deportivo Pereira, América, Deportivo Cali y Medellín se destacó por sus oportunas atajadas, para impedir en más de una ocasión el grito de gol del conjunto rival.

¿Castellanos tendrá partido de despedida?

Se estima que en 20 días Leandro Castellanos se recupere de su lesión y luego tenga su partido de despedida en la Liga BetPlay en el estadio El Campín. Vale recordar que el arquero está inscrito en la nómina oficial de Santa Fe para la presente temporada.

