“Me llamó la atención que fue sincero y directo”: Hugo Rodallega sobre Eduardo Méndez

El delantero vallecaucano Hugo Rodallega , quien después de 18 años regresará al fútbol profesional colombiano para lo que será la última etapa de su carrera futbolística, tras fichar con Independiente Santa Fe, habló en Blog Deportivo de Blu Radio de la importancia para Colombia de organización de un campeonato Sub-20.

“Significa mucho, eso es una responsabilidad quizá no es la máxima presión, pero muchos tienen que ser conscientes que estarán aquí en el país y tendrán el apoyo. Además, que ya se ganó a pesar de que haya sido hace tantos años; la Selección debe tener en cuenta que está de local y que la fuerza tiene que ser extra. Ojalá le vaya bien a los muchachos, estamos a la expectativa”, señaló.

En cuanto a su arribo a la divisa cardenal, que aparte de la Liga disputará la Copa Sudamericana, Hugo se mostró ilusionado con este nuevo reto en su carrera: a los 37 años y después de haberle dado la 'vuelta' al mundo, por países como México, Inglaterra, Turquía y Brasil, además del FPC. Y de entrada auguró éxitos para el primer campeón del rentado local.

“Por la mente se me pasaron cosas buenas. Me llamó la atención que (Eduardo) Méndez (presidente del club) fue sincero y directo y habló claro lo que podía y lo que no podía y eso me gustó. Me gusta la gente así. Pensé mucho en la altura, eso era lo único que me preocupaba, han sido días difíciles de entrenamiento, pero poco a poco yo creo va pasando. Hoy (miércoles) me sentí mejor y ahí vamos dándole, porque fueron casi 18 años fuera del país y no tener continuidad en la altura es complicado”, indicó.

El vallecaucano también destacó la armonía del grupo dirigido por el tolimense Harold Rivera y recalcó que eso es importante para los objetivos que se trazan. A su vez,, contó en qué posiciones está trabajando para acondicionarse al equipo, de cara a los desafíos que se vienen.

Rodallega habló también de cómo trató de llegar al América de Cali y por qué no se dio la negociación Y finalmente, el atacante se refirió a la posibilidad de llegar de nuevo a la Selección Colombia de mayores, aunque fue tajante en su respuesta, en una pregunta obligada cada vez que habla a los medios.

“Déjenme disfrutar de la cancha, déjenme intento ayudar a Santa Fe, intento hacer unos golcitos y me gano a la hinchada y disfruto la capital. El tema selección dejémoslo quieto…tuve tantos momentos buenísimos y los números los tienen ustedes y ni siquiera un llamado tuve", enfatizó.

El último club de Rodallega en Colombia antes de recalar en el león fue Deportivo Cali: con el que salió campeón en el segundo semestre del 2005 y al que llegó tras su debut en 2004 con Deportes Quindío.

Luego estuvo en Atlas (2006), Monterrey (2006 - 2007) y Necaxa (2007 - 2008) de México; Wigan (2008 - 2012) y Fulhan (2012 - 2015) de Inglaterra; Trabzonspor (2016 - 2019) y Denizlispor (2019 - 2021) de Turquía y el Bahía (2021 - 2022) de Brasil.