Lesión de Rafa Pérez: lo que se sabe de la molestia del jugador del Junior

Preocupación en elJunior de Barranquillaluego de Rafa Pérez sufriera una fuerte lesión y saliera en los primeros minutos en el duelo vs. Independiente Santa Fe, correspondiente a la octava fecha de la Liga BetPlay.

El hecho se dio al comienzo del primer tiempo cuando el defensor despejó una pelota por el sector derecho del campo y al tirarse al piso para botar la pelota, su pierna recibió todo el peso de su cuerpo por lo que tuvo que salir de forma inmediata del partido.

La imagen es impresionante, pues se ve cómo la pierna queda completamente debajo del jugador y se dobla completamente. La cara de Arturo Reyes en el momento de la acción es la expresión de más de uno en el estadio ante la sorpresa de este altercado en el Junior.

Dios mío que impresionante la imagen de la lesión de Rafa Pérez, ojalá no sea grave. pic.twitter.com/Sz4oAdhhQS — Notición.Co (@noticionC) February 22, 2024

“El tema de Rafa Pérez no tenemos todavía los exámenes médicos, no tenemos confirmación de nada y no me gustaría aventurarme a decir nada. Es claro que no se ve bien, en algún momento influyó porque veía la cara de los jugadores y fue un golpe fuerte para nosotros”, dijo el técnico del equipo tiburón sobre el jugador.

Según algunos, el defensor habría sufrido una lesión de fractura de tibia y peroné en la pierna derecha, un golpe que genera que se rompa el hueso de la pierna inferior y que su recuperación toma de tres a seis meses, por lo que el futbolista se perdería el resto del semestre con su equipo.

Pérez solo llegó a disputar cuatro partidos este semestre con el Junior, esto por un problema de documentación que tenía con San Lorenzo, su exequipo, y que ahora tendrá que esperar para volver a estar en la Liga BetPlay.

Por el momento el equipo no ha confirmado con exactitud la lesión ni el tempo de recuperación, pero se espera lo haga en el transcurso de este 22 de febrero.