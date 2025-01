Llegaría nuevo extremo a Atlético Nacional, ¿se va Marino Hinestroza?

Al fin se daría el primer fichaje confirmado de Atlético Nacional de cara a la temporada 2025. Si bien se dijo que con Billy Arce todo estaría listo, a última hora se detalló que, próximamente, llegaría un nuevo extremo al conjunto verdolaga desde el Pachuca de México en condición de préstamo y con el visto bueno de Efraín Juárez.

Se trata de Faber Gil, quien se desempeña como extremo derecho y llega tras no sumar muchos minutos en el fútbol de México en los últimos meses. Pero este fichaje no sería una sorpresa, pues, meses atrás, Atlético Nacional había contactado al futbolista cuando se encontraba en el Deportivo Pereira, pero, en ese momento, la negociación no llegó a buenos términos.

Faber Gil en Pachuca // Foto: AFP

Llega Gil, ¿se va Marino Hinestroza?

No. De hecho el objetivo del club es mantener a Hinestroza al menos seis meses más y aún avanzan las negociaciones con el Columbus Crew, dueño de sus derechos deportivos. Lo que quiere Atlético Nacional es poder tener un revulsivo que pueda cubrir esa banda, por ejemplo, cuando el equipo salga a a torneo internacional pensando en la Copa Libertadores que disputará desde marzo. Pero, por ahora, tanto él como Gil entrarían en los planes del técnico mexicano, de poder concretarse en los próximos días su continuidad en el fútbol profesional colombiano.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

Los números de Faber Gil

Oriundo de El Bagre, Antioquia, Gil, de 29 años, llega con pocos minutos de su paso en el fútbol mexicano. En seis meses solo disputó 10 minutos con los 'Tuzos' y pese que fue incluido en la lista de viajeros que estuvieron en la Intercontinental, torneo donde su equipo enfrentó al Real Madrid de Carlo Ancelotti en la final, el colombiano vio el partido desde el banquillo sin minutos.

No obstante, a mediados del 2024 era uno de los mejores extremos del fútbol profesional colombiano cuando militaba en el Deportivo Pereira. Con los 'Matecañas' disputó 25 partidos con 7 goles en el historial, además siendo pieza clave en momentos importantes que tenía el club de la capital del Eje cafetero.

Fáber Gil, cerca de Atlético Nacional // Foto. Instagram @fabergil17