"Los clubes inventaban fábulas y mitos": Chunga sobre supuesto pedido de dinero para firmar

José Luis Chunga, nuevo arquero de Independiente Medellín , reveló en Blog Deportivo detalles de lo que fue su negociación para llegar al equipo 'poderoso', luego de su salida de Alianza Petrolera.

"En Medellín yo cerré mi contrato en dos días, no hubo complique de nada, todo se dio de una manera cordial y amable", señaló 'Chunga' afirmando, de paso, que era mentiras, "fábulas y mitos de los clubes" el tema de que, supuestamente, su fichaje no se cerraba debido a la alta cantidad de dinero que pedía.

Según reveló el arquero, antes de que se concretara su llegada al DIM, tuvo propuestas de equipos como Independiente Santa Fe, América de Cali, Deportivo Cali e incluso provenientes de Argentina.

"Lo primero que se dio tras mi salida de Alianza fue Santa Fe, se hablaron varias cosas, pero no se logró acuerdo. Ahí salió lo de América, que no fue por un tema mío, pero que uno entiende. Después, con los otros clubes, que decían que no cerraba porque pedía mucho dinero, en realidad nunca fue así. De los equipos mencionados, a ninguno le pedí dinero, a ninguno le dije me quiero ganar esto", aclaró Chunga.

De acuerdo con el golero, que estará incluido en la nómina de viajeros para el partido del club de este miércoles ante Santa Fe en El Campín, esos rumores de que pedía mucho dinero estaban, incluso, generando un ambiente de precaución en los interesados en contratarlo.

Eso sí, Chunga reconoció que su pensado, inicialmente, era ir al exterior: "Muchas veces tenemos deseos y planes dentro de nuestro proyecto, pero a la definitiva quien decide es Dios. Yo tenía el sueño de ir al extranjero, a eso le estaba apuntando, pero no se dio y Dios sabrá por qué", dijo.

Finalmente, acotó que uno de los motivos por los cuales se animó a aceptar la oferta que le hizo el DIM fue la ciudad, la idea de darle una mejor calidad de vida especialmente a su hija y detalló que ya venía conversando con el poderoso antes de la lesión de Marmolejo con quien, reconoció, deberá disputarse la titularidad.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: