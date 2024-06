Luis Fernando Suárez regresa al Deportivo Pereira: aquí sus primeras declaraciones

El entrenador Luis Fernando Pereira fue confirmado como el nuevo técnico del Deportivo Pereira luego de la salida de Leonel Álvarez a el fútbol ecuatoriano. El estratega recordó en Blog Deportivo que, precisamente, sus inicios fue con el conjunto matecaña, por lo que espera poder aportar de mejor manera ahora que tiene más experiencia.

"Yo creo que lo más importante de un entrenador de fútbol es el manejo del grupo, cómo lo direcciona, cómo hace una sinergia con ellos, ponerlos a pensar en uno solo. Yo miraba antes que decían que mi grupo era una familia, me reía de eso, ahora sí estoy convencido de eso", dijo en Blog Deportivo.

Añadió que su asistente técnico será John Jairo Bodmer, quien tuvo su última experiencia dirigiendo el primer equipo de Atlético Nacional, aunque no logró los mejores resultados.

Este será el tercer ciclo de Luis Fernando Suárez con el Pereira luego de haber empezado su carrera en 1994, regresó en el 2008 y ahora, en el 2004, espera volver a clasificarlos a los cuadrangulares de la liga colombiana.

"En el 94 pensé que ya estaba listo para volar solo y me fui para el Pereira. Al menos en el primer año salvamos la categoría, pero me di cuenta que me faltaban muchas cosas, mucho camino por recorrer", añadió.

La vinculación del exseleccionador se concretó en la noche del lunes 17 de junio luego de finiquitar detalles con los dirigentes del Pereira.