Mensaje de Gandolfi sobre su salida de Atlético Nacional generó varias dudas

Ya pasó un poco más de una semana desde que Atlético Nacional confirmó la salida de Javier Gandolfi de la dirección técnica del equipo, esto debido a los malos resultados que venía acumulando el entrenador extranjero al mando del equipo verdolaga.

Tras un proceso de evaluación adelantado en los últimos días, la institución y el director técnico Javier Gandolfi, junto a su cuerpo técnico, han decidido de mutuo acuerdo dar por terminada su vinculación con Atlético Nacional", señaló el club en un comunicado.

Pero el propio entrenador habló de su salida y sus palabras dieron paso a que, algunos hinchas, crearan algunas teorías sobre la razón por la cual salió de la institución, más allá de los resultados deportivos.

“A todos les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, expresó.



Javier Gandolfi // Foto: Atlético Nacional

Según su comunicado, su trabajo estuvo “a la altura de lo que necesitaba el club”, por ende, aseguró que “nunca trabajaron pensando en otra cosa que no era conseguir los objetivos”.

“Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no está ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo”, añadió, palabras que, de inmediato, generaron incertidumbre entre los hinchas antes los supuestos rumores de diferencias con algunos futbolistas en el planteamiento de los partidos.

Lo cierto es que, según el comunicado del club, el trabajo de Gandolfi siempre fue bueno, pero los resultados no acompañaron los objetivos. Asimismo, en varias ocasiones el presidente y director deportivo desmintieron estas supuestas versiones de diferencias en el camerino con el entrenador.