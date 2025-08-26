Millonarios vs. Real Cartagena HOY; EN VIVO, online y gratis la Copa BetPlay 2025

Noche especial para la hinchada de Millonarios, pues, este martes, 26 de agosto, Hernán Torres volverá a dirigir un partido en el cuadro albiazul tras varios años fuera de la institución y será en el duelo de vuelta de la Copa BetPlay frente al Real Cartagena.

Duelo que, por fortuna, hinchas albiazules no se perderán nada de los 90 minutos de emoción que tendrá este duelo que le dará la bienvenida a un nuevo proceso en el equipo de la capital del país, esto gracia a que el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá el minuto a minuto a través de la señal de YouTube con narración oficial.

El duelo comenzará a las 7:30 de la noche y se disputará en Cartagena, pues en la ida al contar con ‘ventaja’ deportiva fue local el conjunto embajador.



Aquí puede ver EN VIVO, online y gratis Millonarios vs. Real Cartagena HOY

¿Cómo llega Millonarios a este duelo de la Copa BetPlay?

La tranquilidad la tiene el cuadro embajador que en esta serie ha estado bien. De hecho, en el duelo de vuelta terminó con una victoria de 3 a 1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Además, con el cambio de cuerpo técnico el equipo recuperó la confianza y logró una contundente victoria en Bogotá de 3 a 0 frente al Junior de Barranquilla.

Hernán Torres y Millonarios // Fotos: Millonarios/AFP

Así van las apuestas para este partido

Victoria albiazul: c uota de pago de 2.75.

uota de pago de 2.75. Victoria del Real Cartagena: cuota de pago de 2.80.

cuota de pago de 2.80. Empate: cuota de pago de 3.10.

Posibles alineaciones Millonarios vs. Real Cartagena HOY