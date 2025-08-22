No lleva un día y Hernán Torres recibió primera mala noticia en Millonarios

Tras la derrota vs. Unión Magdalena (2-1) el pasado 20 de agosto, Millonarios le puso punto final a la era David González y este viernes confirmó el regreso de Hernán Torres como el llamado a recuperar la senda del triunfo, quien ya conoce la institución y salió campeón en ella en el 2012.

No obstante, el timonel no ha completado ni el primer día al mando del equipo y ya recibió su primera mala noticia: la lesión de Bruno Sávio, que estará por fuera por tiempo indeterminado mientras el departamento médico determina la gravedad.

Hernán Torres llegó a Millonarios para reemplazar a David González Foto: Millonarios

"Millonarios FC informa que, el jugador Bruno Sávio sufrió un esguince grado uno del ligamento colateral medial de su rodilla derecha, tras golpe con un jugador contrario en el pasado juego vs. Unión Magdalena", informaron a través de un comunicado.

Esta noticia, sin duda, será un golpe bravo para Hernán Torres que pierde una ficha clave del mediocampo sin aún debutar en la Liga BetPlay, que, si bien lleva poco en el club, su experiencia era crucial para los objetivos.



¿Cuándo debuta Hernán Torres en Millonarios?

El debut del entrenador en su segunda etapa del cuadro albiazul será en la noche de este sábado, 23 de agosto, a las 8:30 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Este correspondiente a la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

Hernán Torres Foto: AFP

Los números de Hernán Torres en Millonarios

El tolimense llegó para el segundo semestre del 2012 en donde tuvo una campaña de ensueño con un rendimiento del 60.19 % con un saldo de 18 victorias, 11 empates y tan solo 7 derrotas en 36 partidos dirigidos. Estuvo en 2013 en donde su nivel bajó y tuvo un rendimiento del 48.65 %, que derivó en su salida y dejó el total de 110 partidos dirigidos, 48 victorias, 29 empates y 33 derrotas.