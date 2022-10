Millonarios y Medellín se enfrentan en duelo directo por un cupo en cuadrangulares

Millonarios e Independiente Medellín protagonizarán este miércoles, a partir de las 8:00 de la noche, en el estadio El Campín de Bogotá, un enfrentamiento director en lo que es la búsqueda de un cupo dentro de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay .

Este enfrentamiento en El Campín llega luego de que Millonarios eliminara al Medellín en las semifinales de la Copa Colombia. Además, agarra a ambos oncenos con la necesidad de un triunfo, pues el embajador ajusta cinco juegos sin conocer la victoria, y el poderoso no ganó en sus últimos dos juegos en condición de local.

Convocados de Millonarios para enfrentar a Medellín por liga

Medellín, con dos bajas vs. Millonarios

Para este juego ante los embajadores, el DIM no podrá contar con Miguel Monsalve, quien presenta una lesión de la cual lleva tres semanas recuperándose, mientras que Felipe Pardo, tras su sobrecarga, ha presentado "una evolución muy satisfactoria y lleva tres días trabajando a tope" con el kinesiólogo del equipo, según reportó el médico del plantel, Édgar Méndez.

"Mirar la tabla no es lo más cómodo, no es lo que hubiéramos querido, sobre todo con dos partidos que tuvimos en casa, pero entendiendo que el equipo tiene cosas muy buenas. Lo importante es no entrar en desesperos ni dudas y ser consientes de que podemos hacer un gran partido en Bogotá", analizó David González, técnico del DIM, en la previa al juego.

"Hay que tener cabeza fría, tenemos otra linda oportunidad de sacar el resultado en Bogotá y poder clasificarnos", aseguró, por su parte, Víctor Moreno, defensor del Medellín, vaticinando que el juego será "un partido bastante disputado".

¿Cómo llegan Millonarios y Medellín a su partido por Liga Betplay?

Mientras Millonarios se ubica actualmente en la 7ma. posición con 29 puntos, el conjunto rojo de Antioquia se encuentra en la novena casilla también con 29 puntos. Por eso, quien resulte vencedor, estaría asegurándose en los cuadrangulares semifinales.

