Nacional vs. Once Caldas, EN VIVO: online y gratis este partido de la Copa BetPlay

Día crucial para Diego Arias al mando de Atlético Nacional HOY miércoles, 22 de octubre, cuando reciba en el Atanasio Girardot a Once Caldas por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa BetPlay para acercarse más a su primer título como entrenador del equipo el cual se considera hincha.

Parcialmente la ventaja la tiene el cuadro verdolaga tras obtener la victoria en el duelo de ida por la mínima diferencia (1-0), por lo tanto, desde el papel la clasificación para el cuadro paisa sería “más fácil” debido a este “superioridad” en la serie.

El duelo de ida se llevó a cabo el pasado 9 de octubre en el estadio Palogrande de Manizales.

Once Caldas vs. Atlético Nacional // Fotos: AFP

¿A qué horas juegas Atlético Nacional HOY vs. Once Caldas?

A partir de las 6:00 de la tarde de este miércoles, 22 de octubre, correrá la pelota en el coloso de la 70 en la capital de Antioquia para este choque de los cuartos de final de la Copa BetPlay. Partido crucial en los planes de Diego Arias y su objetivo de ser ratificado en el 2026 en el club que se lleva en su corazón.



¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Once Caldas HOY gratis?

Este duelo de cuartos de final de la Copa BetPlay se podrá vivir EN VIVO, online y gratis en la tarde-noche de este 22 de octubre de 2025 con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, esto a través de la señal del canal de YouTube que tendrá el minuto a minuto de este encuentro.



Posibles alineaciones Atlético Nacional vs. Once Caldas