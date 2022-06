No hemos ganado nada para hacer un banderazo: Viera a hinchas del Junior antes de juego con Nacional

Sebastián Viera, arquero titular y capitán del Junior de Barranquilla, respondió al “banderazo” que quiere hacer la hinchada del ‘Tiburón’ antes de que el equipo viaje a Medellín por la última fecha del cuadrangular A.

Vale recordar que el Junior solo le sirve una victoria para llegar a la final de la Liga BetPlay, mientras que a Nacional un empate le sirve para disputar el título de apertura. Sin embargo, Viera no olvida que hace unas semanas la hinchada criticaba fuertemente al equipo por quedar eliminado de la Copa Sudamericana.

"No queremos banderazo. Hace 15 o 20 días estaban que se metían a la cancha. Que nos acompañe la gente que siempre está. No hemos ganado nada para hacer un banderazo. No estamos en una final tampoco", afirmó.

El uruguayo también manifestó que al equipo le dolió la eliminación del torneo internacional y el reproche que recibieron en la sede del Junior, con avisos incluidos. Indicó que solo esperan el apoyo de quienes han estado en las “buenas y en las malas”.

"Nos golpeó mucho a todos lo que pasó hace 15 días y nosotros nos levantamos. Hoy en día vamos a jugar el último partido con opciones de llegar a la final. Nosotros queremos que la gente que siempre está con nosotros, nuestra familia, al hincha que están en las buenas y en las malas", dijo.

"No es nada contra nadie. Sería un poco loco, que hace 15 día se nos metían a la cancha, ahora van a hacer banderazo. Tranquilidad y mesura. Jugaremos un partido difícil. El favoritismo lo tiene Nacional", concluyó Sebastián Viera.