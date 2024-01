¿Por qué no llegó Wuilker Faríñez? Esto dijo el DT de Atlético Nacional

Lo que comenzó con un 'bombazo' en el fútbol colombiano terminó en un escándalo en el mercado de fichajes. Y es que Wuilker Faríñez parecía tener todo listo para unirse a Atlético Nacional de cara a la temporada 2024 pensando en la competencia local y la Copa Libertadores, pero, este miércoles, 10 de enero, el club verdolaga confirmó que finalmente el venezolano se vestirá de verde.

“El resultado final evidencia que el deportista ha evolucionado satisfactoriamente de su lesión previa. Sin embargo, debido a los compromisos deportivos cercano del club y aunque el jugador se encuentra recuperado, se considera que no habría tiempo suficiente para que adquiriese el ritmo competitivo necesario, razón por la cual Atlético Nacional declina la posibilidad de realizar la contratación”, indicó Atlético Nacional sobre el porqué no se cerró la negociación con Wuilker Faríñez.

Wuilker Faríñez. LUIS ACOSTA/AFP

Justo después, Atlético Nacional atendió medios de comunicación en su sede deportiva en Guarne, Antioquia, desde allí el técnico verdolaga, Jhon Jairo Bodmer, aclaró la situación y explicó la razón de que no se firmará al golero venezolano.

“Necesitamos a alguien que, al momento de contratarlo, podamos contar con él inmediatamente. Hay un arquero en especial del torneo local que queremos desde diciembre, si no se da, hay dos internacionales”, explicó el técnico Bodmer, aportando al argumento del club sobre la falta de continuidad de Wuilker Faríñez para vestir pronto los colores de Atlético Nacional.

Y es que el golero venezolano lleva más de año y medio sin competencia, además con una seguidilla de lesiones que ha complicado su regreso a las canchas. El último partido de Wuilker Faríñez fue el 1 de junio de 2022 con la selección de Venezuela ante Malta. Desde entonces ha estado en terapia con el Lens de Francia para recuperar su nivel y esperaba que la llegada al verdolaga ayudara a retomar el nivel deportivo.

Aunque cabe recordar que, en su momento, el venezolano era portero titular en Francia y llegó a enfrentar equipos como el PSG, Olympique de Marsiella, Lyon y AS Monaco.

Wuilker Fariñez, guardameta del Lens Foto: AFP

