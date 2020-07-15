Blu Radio Wuilker Fariñez
Wuilker Faríñez vuelve a jugar en Bogotá: así lo confirmó el equipo capitalino
El portero venezolano viene de jugar con Águilas Doradas y ahora espera volver a brillar en los estadios capitalinos. Aquí los detalles de su contratación.
-
Wuilker Fariñez regresa a la lista de la selección de Venezuela
El guardameta es tomado en cuenta luego de casi dos años sin ser convocado a la selección, tras una cirugía debido a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
-
"Wuilker Faríñez no está apto para tener minutos con el equipo": médico de Pereira
Deportivo Pereira anunció que el venezolano Wuilker Faríñez no llegaría a la capital del Eje por la misma razón que dijo en su momento Atlético Nacional, que se debe a la falta de ritmo.
-
Wuilker Faríñez continuará su carrera en Colombia: este será su nuevo equipo
Luego de que se cayera su llegada a Atlético Nacional, Wuilker Faríñez tendría todo acorado con otro equipo del fútbol profesional colombiano con aval del técnico a cargo.
-
Wuilker Faríñez no es prioridad en Millonarios: "Tenemos ya cuatro porteros"
Pese que se dijo que el portero Wuilker Faríñez ya tenía definido su futuro en Millonarios, Enrique Camacho y Alberto Gamero dijeron que por ahora no es una prioridad, sino que están a la espera de su situación en Lens.
-
¿Por qué no llegó Wuilker Faríñez? Esto dijo el DT de Atlético Nacional
Atlético Nacional confirmó que pese el jugador superó los éxamenes médicos, Wuilker Faríñez no está apto para jugar y sobre esto dio más detalle el técnico en rueda de prensa.
-
Wuilker Fariñez no jugará con Atlético Nacional por este motivo, ¿volverá a Millonarios?
El portero venezolano Wuilker Fariñez, según expresó en un comunicado de prensa el equipo antioqueño, superó los exámenes médicos, pero no será tenido en cuenta por Atlético Nacional. Esta es la razón.
-
¿Wuilker Fariñez a Nacional? Esto se sabe de la llegada del ex Millonarios al club verdolaga
Wuilker Fariñez, tras rescindir su vínculo con el Lens de Francia, tendría lista su llegada al Rey de Copas. Una noticia que, como era de esperarse, causó toda clase de comentarios en las redes.
-
Wuilker Faríñez sufrió delicada lesión con la Selección de Venezuela y preocupa a Pékerman
Wuilker Faríñez es uno de los jugadores con más proyección en la era del argentino de cara al Mundial de 2026.
-
Wuilker Faríñez se lució con el Lens que clasificó a octavos de la Copa de Francia
En octavos de final, el Lens se enfrentará al Mónaco en uno de los duelos más interesantes de la competencia.