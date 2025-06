¿Por qué no se va Gandolfi de Atlético Nacional? Revelan supuesta razón

Dolorosa derrota en Medellín para Atlético Nacional vs. Millonarios, que derivó en la eliminación del equipo en este primer semestre del 2025. Al término del partido, los hinchas verdolagas chiflaron al técnico argentino Javier Gandolfi, a quien culpan de este “fracaso” en el campeonato local.

Ante este ambiente hostil en su contra, el propio entrenador habló en rueda de prensa y pidió una disculpa a los hinchas por lo sucedido. Pero aseguró que firmó un contrato por 2 años para llevar adelante un proyecto y no por objetivo, que, además, cumplió 1 de 2 trazados en el semestre.

“A la gente hay que decirle gracias, 44.000 bajo la lluvia y alentando. El común denominador es que piensen lo que dicen, pero cuando llegué firmé un contrato por dos años, no por objetivo y hay distintos que sí logramos, pero este, tristemente, no lo logramos. Firmé un proyecto y si no tendríamos que cambiar el formato. Estoy con fuerza, obvio dolido como el plantel y que se encuentra obligado a ganar. Lo dije alguna vez, empatar es perder, pero estoy con fuerza y convencido que esto es fútbol, duele y deja triste, pero de hoy cada uno tiene un tiempo para hacer un gol”, expresó, dando por sentada su continuidad en el cuadro verdolaga.

Javier Gandolfi // Foto: Atlético Nacional

¿Por qué Gandolfi no sale de Atlético Nacional? Revelan supuesta razón

Hace un tiempo se conoció que, tanto el presidente Sebastián Arango como el director deportivo Gustavo Fermani defienden el proceso y le darán tiempo, al menos, hasta diciembre de 2025. Sin embargo, según reveló el periodista Pipe Sierra, una parte de la directiva verdolaga sí pidió que se evalúe su continuidad tras el manejo del equipo en este primer semestre de 2025.

“La Junta de #AtléticoNacional ha solicitado que se evalúe la continuidad de Javier Gandolfi (44). Varios quieren que se vaya por las quejas algunos de jugadores por las falencias tácticas y el manejo de grupo. El principal defensor del argentino es Gustavo Fermani”, dijo.

En ese orden de ideas, la razón principal sería Gustavo Fermani, según dicha información, quien defiende el proyecto del técnico argentino y por lo que, por ahora, se mantendrá el cargo del equipo.

Javier Gandolfi en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Los números del argentino en Atlético Nacional

El primer semestre del 2025 cerró con un rendimiento del 51.51 % para el técnico argentino desde su llegada en enero. En total, dirigió 33 partidos en donde obtuvo 14 victorias, 9 empate y 10 derrotas con 48 goles a favor y 32 en contra.

De hecho, en el título de la SuperLiga BetPlay frente al Bucaramanga el equipo tuvo un rendimiento del 33.33 % en los dos encuentros que dirigió el argentino.