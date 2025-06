¿Se va? Gandolfi habla tras la eliminación de Atlético Nacional en Liga BetPlay

Decepción en Atlético Nacional tras la derrota este lunes vs. Millonarios (0-1), que le costó su eliminación de la Liga BetPlay 2025-I. Esto generó que al final del partido desde la tribuna del Atanasio Girardot varios hinchas comenzaran a pedir la salida del técnico argentino Javier Gandolfi.

Ante esto, en rueda de prensa el técnico pidió disculpas a la afición por no cumplir uno de los dos objetivos que tenía trazados el equipo para este primer semestre de 2025. Pero aseguró que habrá que trabajar más a fondo para recuperarle la confianza a los futbolistas y su relación con los hinchas, que se fue deteriorando con el paso de los partidos.

“Cuando uno de los objetivos que teníamos y no lo conseguís, el primer responsable es el entrenador y no le saco el pecho. El entrenador siempre tiene que dar la cara y, por supuesto, tengo una tristeza enorme por no conseguir uno de los objetivos y soy el principal responsable, que cuando equipo gana son los jugadores, no el técnico. ¿Qué nos faltó para poder jugar una cuarta final? Estoy agradecido con el plantel por la entrega, lo fueron a buscar siempre y creamos situaciones para que el resultado fuese distinto”, dijo.

Sus palabras fueron defendidas por el defensor William Tesillo, quien aseguró que el técnico cuenta con el respaldo del plantel y simplemente las cosas no se dieron, por supuesto, con la tristeza de quedar eliminados ante un clásico rival y solo queda “dar la cara” para corregir y pensar en el segundo semestre del 2025.

Millonarios vs. Atlético Nacional // Foto: Millonarios

¿Y su salida? Esto respondió Gandolfi por la respuesta del hincha

La crítica del hincha es que se debe ir el técnico por la derrota en la Liga BetPlay. Pero en los planes del club tampoco se encuentra dejar atrás el proyecto, pese a la eliminación y algunos baches a lo largo del semestre.

“A la gente hay que decirle gracias, 44.000 bajo la lluvia y alentando. El común denominador es que piensen lo que dicen, pero cuando llegué firmé un contrato por dos años, no por objetivo y hay distintos que sí logramos, pero este, tristemente, no lo logramos. Firmé un proyecto y si no tendríamos que cambiar el formato. Estoy con fuerza, obvio dolido como el plantel y que se encuentra obligado a ganar. Lo dije alguna vez, empatar es perder, pero estoy con fuerza y convencido que esto es fútbol, duele y deja triste, pero de hoy cada uno tiene un tiempo para hacer un gol”, expresó, dando por sentada su continuidad en el cuadro verdolaga.

Javier Gandolfi, técnico de Nacional. Foto: Instagram @nacionaloficial

¿Peleas en Atlético Nacional? Gandolfi habla de unión

“Nunca tuve un problema con un futbolista y el día que lo tenga no estaré aquí”, dijo el técnico argentino sobre los rumores, en especial con Edwin Cardona, que supuestamente rompieron la idea de juego y alejaron al equipo de los objetivos de este semestre.

“Acá está Tesillo, uno de los capitanes. En ningún momento tuve problemas con alguno en todo el proceso, con ningún jugador. Se habla mucho, con ninguno y acá está testigo. Después, físicamente, los rivales que hemos enfrentado salen acalambrados todos. Nosotros no tenemos uno”, añadió.