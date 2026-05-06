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Preocupación para Inter de Bogotá antes de los cuartos de final vs. Nacional: "Profunda decepción"

El club también alertó sobre el impacto económico de la medida, señalando que no solo afecta al equipo, sino a trabajadores y comercios.

Hinchada Internacional de Bogotá.
Hinchada Internacional de Bogotá.
Foto: Internacional de Bogotá
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 6 de may, 2026

El Internacional de Bogotá expresó su inconformidad a pocos días de enfrentar a Atlético Nacional en los cuartos de final, tras la decisión de las autoridades distritales sobre el escenario del partido. El club manifestó una “profunda preocupación y decepción” por la negativa de jugar en El Campín.

Según el comunicado oficial, la Comisión Distrital no autorizó el uso del estadio principal de Bogotá y solo permitió disputar el encuentro en Techo. Además, la medida incluye la prohibición de ingreso de hinchada visitante, lo que cambia de fondo la logística del compromiso.

“Queremos expresar nuestra profunda preocupación y decepción frente a la decisión”, señaló el club de manera directa. También cuestionó que se limite un espectáculo que consideran clave para el desarrollo deportivo y de entretenimiento en la ciudad.

En su postura institucional, el equipo indicó que respeta a las autoridades, pero no comparte una determinación que califica como contraria “al espíritu del fútbol”. De forma indirecta, advierte que este tipo de decisiones afectan la proyección de Bogotá como ciudad abierta a grandes eventos.

El Inter de Bogotá defendió su modelo de organización, asegurando que ha promovido partidos con convivencia entre hinchadas. “Hemos recibido afición visitante de manera organizada”, afirmó, destacando que sí es posible garantizar seguridad en este tipo de encuentros.

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El club también alertó sobre el impacto económico de la medida, señalando que no solo afecta al equipo, sino a trabajadores y comercios. En esa línea, dejó ver que la decisión puede tener consecuencias más amplias en la industria del deporte en la capital.

Finalmente, la institución confirmó que evalúa alternativas, incluido trasladar el partido a otra ciudad. Mientras se define el escenario, la incertidumbre rodea uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del fútbol colombiano.

¿Qué dice la Dimayor sobre no jugar en El Campín?

Por otra parte, la Dimayor se pronunció sobre la situación y respaldó la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo del espectáculo. El ente rector del campeonato subrayó que el fútbol es “el principal motor de entretenimiento del país”, además de un dinamizador clave de la economía, por lo que, de forma indirecta, pidió darle el lugar que corresponde dentro de la agenda pública.

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En esa línea, la Dimayor hizo un llamado directo a las autoridades distritales para revisar la determinación. “Invitamos a las autoridades locales a reconsiderar su decisión”, expresó, advirtiendo que la medida no solo afecta a Internacional de Bogotá, sino también a los hinchas y a todo el ecosistema del Fútbol Profesional Colombiano, que depende de la estabilidad organizativa de este tipo de eventos.

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