Presidente de Patriotas tras desmanes en partido frente a Deportivo Cali: “Amenazaron a directivos”

El enfrentamiento entre Deportivo Cali yPatriotas por la fecha 12 del campeonato se vio empañado por disturbios en las tribunas, lo que llevó a la suspensión temporal del juego. La controversia estalló cuando el VAR invalidó un gol del equipo verde, lo que ocasionó la ira de algunos seguidores que intentaron ingresar al campo para enfrentar a jugadores y árbitros.

Captura X @jsebasrodri

El presidente de Patriotas, César Guzmán, dio detalles alarmantes sobre la situación en una entrevista previa al partido entre Alianza y América de Cali, donde aseguró que hay amenazas de muerte dirigidas incluso a directivos, junto con la invasión a la sede del Deportivo Cali y disturbios que dejaron heridos en las gradas.

"Un partido donde han surgido amenazas, amenazas de muerte, incluso en contra de directivos y contra funcionarios del Deportivo Cali. Entraron a la sede de ese equipo y varios vándalos ingresaron a la cancha. Hubo disturbios y heridos en la tribuna", aseguró.

Durante el diálogo con el periodista Ricardo Orrego de Blu Radio, Guzmán expresó su preocupación por la falta de seguridad tanto para los jugadores como para los aficionados. Además, habló sobre la diferencia de trato entre incidentes anteriores y el actual, insinuando posibles motivaciones detrás de los desmanes.

"El fútbol no se puede jugar así", declaró Guzmán. Las acusaciones del presidente de Patriotas apuntan a posibles represalias por posturas firmes en asuntos contractuales, sugiriendo que podrían estar cobrando factura por decisiones pasadas.

En medio de la crisis, Guzmán lamentó que en lugar de hablar sobre fútbol, se esté sumergido en un caos preocupante para la industria deportiva y para la liga en general. "Hoy no existían garantías para poder continuar y no existen garantías para una clase de equipos. Al menos para Patriotas. No existen garantías para competir en esta liga", dijo.

A pesar de los disturbios, el partido se reanudó y finalizó 1-0, marcador que le favoreció al equipo de Patriotas. Por su parte, el Deportivo Cali continúa con su mala racha.