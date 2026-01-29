“Queda en nosotros revertir esta historia”: jugadores de Millonarios tras salida de Hernán Torres

A raíz de la derrota de Millonarios contra el Deportivo Pasto 2 a 1, siendo la tercera caída consecutiva en las tres fechas jugadas de La Liga BetPlay, Hernán Torres fue despedido de la dirección técnica.

En Blog Deportivo, los jugadores del equipo embajador manifestaron sus percepciones frente al despido y al desempeño del equipo.

Jorge Arias, defensa y quien fue el capitán de Millonarios en el último partido, afirmó: “Es un golpe duro, han pasado varios técnicos en pocos meses en el club y eso quiere decir que las cosas no están muy bien. Queda en nosotros revertir esta historia, nosotros como jugadores en la cancha somos los que nos metemos en esta situación y nosotros mismos tenemos que salir de ella.”

Así mismo declaró que el grupo está bastante golpeado. “No queríamos que fuera de esta manera que saliera el profe”, dijo. También les dio la razón a los hinchas al criticar su desempeño. Por último, criticó las decisiones del árbitro Wilmar Roldán.



Hernán Torres llegó a Millonarios para reemplazar a David González Foto: Millonarios

Leonardo Castro, delantero del equipo azul, indicó que hicieron lo posible en la cancha, tratando de dar lo mejor y le deseó a Torres mucha suerte. Por su parte, el director Deportivo de Millonarios, el argentino Ariel Michaloutsos, indicó que es una lástima la salida de estratega y que están trabajando en los nombres para reemplazarlo.

Millonarios jugará contra Medellín en la próxima jornada de la Liga BetPlay, el domingo 1 de febrero a las 8:30 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los embajadores están de último en la tabla de clasificación.